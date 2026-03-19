Lai rīts mierīgāks - garšīgas sagataves brokastīm
Brokastis ir tā ēdienreize, kam darbdienās parasti laika atliek vismazāk. Tāpēc ir jauki, ja ledusskapī gaida jau iepriekš sagatavoti labumi. Gan olu krēmu, gan sīpolu sviestu pēc pagatavošanas iepildi traukā ar vāku un ieliec ledusskapja aukstākajā plauktā, kur tos var uzglabāt divas trīs dienas.
Pikantais olu krēms
Labi garšo gan uz maizes, gan kā bieza mērce, kurā pamērcēt svaigu vai vārītu dārzeņu salmiņus.
VAJAG: 4 vārītas olas, 1 svaigu gurķi, 100 g biezpiena, 50 g krējuma, 1 ēdk. majonēzes, 1 tējk. aso sinepju, zaļumus, sāli, maltus melnos piparus.
DARI TĀ: Olas nolobi, baltumu sakapā, dzeltenumu saspaidi ar dakšiņu. Gurķi nomizo un sagriez smalkos gabaliņos. Sasmalcinātos produktus samaisi ar biezpienu, krējumu, majonēzi un sinepēm, pasāli un sapiparo.
Ieteikums!
Ja krēmu paredzēts apēst vienā dienā, zaļumus pievieno uzreiz; ja gatavo vairākām dienām, labāk tos pārkaisīt krēmam pirms ēšanas.
Sagatave grauzdētām sīpolmaizēm
Brokastīs uzzied sīpolu un siera sviestu uz plānas maizītes, liec 220 grādu karstā krāsnī un cep apmēram 5 minūtes.
VAJAG: 100 g mīksta sviesta, 1 balto sīpolu, 50 g fetaki siera, maltus melnos piparus.
DARI TĀ: Sīpolu nomizo un ļoti smalki sakapā, sieru samīci ar dakšiņu. Rūpīgi samaisi sviestu ar pārējiem produktiem.