Desiņas ir populārs brokastu ēdiens, taču par šādu izvēli tavas nieres tev neteiks paldies.
Diētas
Šodien 05:15
Sliktākās brokastis tavām nierēm - un daudzi tā ēd katru dienu
Pirmā dienas maltīte nosaka vispārējo veselību un labsajūtu, īpaši, ja runa ir par optimālas nieru darbības uzturēšanu. Nieres attīra asinis no organismam nevajadzīgām vielām un liekā šķidruma, un to darbību būtiski ietekmē tas, ko tu ikdienā ēd/
Lai gan brokastis tiek uzskatītas par vissvarīgāko dienas maltīti, jāatgādina, ka ne visas brokastu ēdienkartes ir vienādas. Dažas var būt kaitīgas nieru veselībai, īpaši cilvēkiem ar nieru slimībām, vēstī HealthPrep.