Vienkāršas, holesterīnam draudzīgas brokastis

To produktu vidū, kas samazina slikto holesterīnu, derētu izcelt auzas. Ne velti auzu biezputra ir sena un tradicionāla brokastu maltīte, faktiski, Nr. 1. Plašos pētījumos auzas un auzu pārslas, sevišķi pilngraudu, ir saistītas ar daudzām sirds veselībai labvēlīgām priekšrocībām. Viens no izskaidrojumiem – auzas bagātīgi satur šķīstošās šķiedrvielas betaglikānus, kuriem atklāta daudzveidīga iedarbība – sākot ar imūno spēju celšanu un beidzot ar pasargāšanu no taukaino aknu slimības.