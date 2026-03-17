Salāti, smēriņš vai pica - pavasarīgas receptes ar redīsiem
Redīsi ar krējumu un uz sviestmaizes ir tikai niecīga daļa no tā, kā var izmantot šos pavasara gardumus. Tie labi iederas salātos un pat uz picas. Pamēģini!
Kartupeļu salāti ar redīsiem
Salātiem piemērotāki ir mazi, apmēram vienāda lieluma kartupelīši. Lielākas šķēles vēlams pārgriezt uz pusēm. Majonēzes vietā der arī krējums vai Grieķu jogurts, kas sakults ar sinepēm un garšvielām.
4 porcijas
1 stunda
Vajadzēs:
600 g kartupeļu
150 g redīsu
100 g liesas majonēzes
1–2 sarkanas paprikas pākstis
2 vārītas olas
60 g marinētu pipargurķīšu
40 g pavasara sīpoliņu
4 ēdamkarotes sakapātu maurlociņu
Gatavošana:
1. Rūpīgi nomazgātus kartupeļus liec verdošā sālsūdenī un izvāri gatavus. Nokās un atstāj, lai atdziest. Nomizo un sagriez šķēlēs.
2. Iztīrītu papriku un pipargurķīšus sagriez smalkos gabalos, redīsus sagriez šķēlēs, bet sīpoliņus – gredzenos. Nolobītas olas sagriez četrās vai astoņās daiviņās.
3. Kartupeļus saudzīgi samaisi ar pārējiem dārzeņiem un majonēzi. Atstāj, lai pusstundu ievelkas.
4. Pārkaisi ar lociņiem un izrotā ar olu daiviņām.
Pica ar malto gaļu un redīsiem
Laika taupīšanas nolūkā var iegādāties jau gatavu picas mīklu.
4 porcijas
1 stunda
Vajadzēs:
1 porciju picas mīklas (~ 750 g)
350 g maltas gaļas
250 g krējuma
200 g redīsu
150 g sarkanu un dzeltenu ķiršu tomātiņu
150 g brokoļu
2 ķiploka daiviņas
2 ēdamkarotes olīveļļas
2 ēdamkarotes sakapātu pētersīļu
sāls, malti melnie pipari
Gatavošana:
1. Pannā sakarsē eļļu un sacep malto gaļu.
2. Tomātus pārgriez uz pusēm, redīsus sagriez ripiņās. Ķiplokus nomizo un izspied caur spiedi. Brokoļus sadali rozetēs un 5 minūtes plaucē verdošā sālsūdenī.
3. Picas mīklu sadali 4 daļās, izveltnē plānu un liec uz plātīm, kas izklātas ar cepamo papīru.
4. Malto gaļu samaisi ar brokoļiem, krējumu un ķiplokiem, kā arī ar sāli un pipariem. Liec uz picas pamatnēm un izlīdzini.
5. Virsū liec redīsus un tomātiņus.
6. Ievieto 180 grādu karstā krāsnī un cep 15–20 minūtes. Pārkaisi ar pētersīļiem.
Redīsu un siera krēms maizītēm
Krēms ļoti labi garšo, uzziests uz baltmaizes – gan parastas, gan grauzdētas. Ja gribas vēl vairāk asuma, krēmā var iemaisīt arī kādu nieku aso sinepju.
4 porcijas
45 minūtes
Vajadzēs:
300 g nobrieduša kamambēra siera
100 g notīrītu redīsu
50 g sarkano sīpolu
50 g mīksta sviesta
3 ēdamkarotes gaišā alus
1 ēdamkaroti sakapātu maurlociņu
1 tējkaroti maltas saldās paprikas
sāls, malti melnie pipari
Gatavošana:
1. Nomizotus sīpolus smalki sakapā, arī redīsus sagriez smalkos gabaliņos.
2. Sieram nogriez miziņu un ar dakšiņu saspaidi mīkstumu. Samaisi ar sviestu un alu.
3. Redīsus un sīpolus iemaisi sierā, pievieno papriku, sāli un piparus. Pašās beigās iecilā maurlociņus.