Evikas Siliņa: valsts pārvaldē strādājošie "tiek bulingoti no visām pusēm"
Valsts pārvaldē strādājošie "tiek bulingoti no visām pusēm", ceturtdien intervijā LTV "Rīta panorāmā" neapmierinātību pauda premjere Evika Siliņa (JV).
Siliņa uzskata, ka viņas vadītā valdība esot veikusi lielākās izmaiņas attiecībā uz darbinieku skaitu valsts pārvaldē kopš Valda Dombrovska (JV) valdības laikiem.
Taču viņu neapmierina, ka cīņā pret birokrātiju sabiedrībā tiekot veidots naids pret valsts pārvaldē strādājošajiem, un tur strādājošie cilvēki tiekot "bulingoti no visām pusēm", viņu darbu noniecina sociālajos medijos.
Lūgta skaidrot, ko nozīmē viņas valdības "restarta plānos" minētais solījums mazināt birokrātiju par 25%, Siliņa pavisam skaidru atbildi nesniedza, bet klāstīja, ka samazinājums domāts no normatīvo regulējumu apjoma, no uzņēmēju patērētā laika, no izlietoto finanšu resursu apjoma.
Siliņa domā, ka kopumā pirms gada notikušās izmaiņas valdībā bija nepieciešamas un devušas rezultātus.
Vienlaikus viņa redzot, ka valdībai jāturpina veikt izmaiņas, kas varbūt nav sabiedrībā populāras, bet kas ir vajadzīgas.