Kāpēc tomāti rudenī jāsteidz mēslot ar kāliju?
Septembrī dienas kļūst arvien īsākas un arī gaisa temperatūra pazeminās. To jūtam ne tikai mēs, cilvēki, bet arī augi. Tāpat augi ļoti labi jūt arī to, ka pazeminās augsnes temperatūra. Īpaši jutīgi pret to ir tomāti.
Kad augsnes temperatūra ir tikai ap 16 grādiem, tomātiem kļūst arvien sarežģītāk uzņemt barības vielas un tie ir nelielā badā, tāpēc augļi vai nu negatavojas, vai nogatavojas tikai paši apakšējie; to mīkstums kļūst ciets.
Un te nonākam pie tā, ka tomāti arī septembrī papildus ir jāmēslo ar kālija mēslojumu. Izmanto mēslojumu, kura pamatā ir slāpeklis un kālijs attiecībā N:K=1:1,7. Ieteicams vismaz daļu kālija mēslojuma tomātiem dot kālija sulfāta vai kālija hlorīda formā. Tīru kālija mēslojumu neizmanto, jo tad tomāti var iegūt skābenu garšu.
Kālija papildmēslojums ir labs arī ar to, ka pamatā šis mēslojums tiek iegūts dabīgā veidā bez papildu ķīmiskajiem procesiem, tāpēc to var izmantot bioloģiskajās un piemājas saimniecībās.
Mēslojumu dod kopā ar laistāmo ūdeni vai kā papildmēslojumu caur lapām.