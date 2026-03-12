Veselība kā ģimenes vērtība. Kristīnes Virsnītes pieredze
Rudens, ziema un agrs pavasaris Latvijā ir laiks, kad nogurums kļūst par ikdienas pavadoni. Tieši šajā periodā īpaši aktuāls kļūst D3 vitamīns, kas ietekmē ne tikai organisma fizioloģisko darbību, bet arī mūsu emocionālo labsajūtu. Kristīne Virsnīte atzīst – viņu ģimenē D3 vitamīna lietošana nav sezonāls trends, bet apzināts ikdienas ieradums.
Kristīnes un Kaspara ģimenē aug meita Amēlija (17) un dēls Kaspars (10), un, kā jau daudzās mājās, tieši mamma ir tā, kura visbiežāk domā par veselību un uzmana uztura bagātinātāju lietošanu.
“Man un dēlam ar D3 vitamīna lietošanu ir vienkāršāk – mēs to iekļaujam ikdienas rutīnā bez liekas atgādināšanas. Savukārt vīrs un meita ir jāuzrauga, jo viņi to mēdz piemirst. Mana mamma ir mediķe, strādā mana ģimenes ārsta praksē, tāpēc, redzot, ka esam saguruši, arī viņa mums atgādina: “Pārbaudiet D vitamīna līmeni un neaizmirstiet šo vitamīnu lietot!””
Kristīne neslēpj – arī viņa pati reizēm kļūst pārāk pašpārliecināta, īpaši vasarā, kad ir vairāk saules, un aizmirst par D3 vitamīna papildu uzņemšanu.
“Domāju, ka neesmu tāda vienīgā, kas par profilaksi atceras tikai tad, kad parādās nepārprotami signāli. Brīžos, kad viss šķiet labi, rūpes par vitamīnu un mikroelementu līdzsvaru organismā mēdz aizslīdēt otrajā plānā. Kad bērni bija mazi, mēs ļoti ieklausījāmies ārstu norādījumos un devām D3 vitamīnu, tagad to mēdzam piemirst. Bet par to ir jāpiedomā un arī sev jāatgādina.”
Izvēle, kurai var uzticēties
Par LYLsunD3 spreju Kristīne uzzināja jau pirms vairāk nekā septiņiem gadiem, strādājot “Māmiņu klubā”. Laika gaitā ģimene ir izmēģinājusi arī citus D3 vitamīna produktus, tomēr vienmēr atgriežas pie šī.
“Man neder solījumi. Man jāredz, ka D vitamīna līmenis asinīs ceļas. Man patīk arī, ka LYLsunD3 ir spreja formā – to lietot ir vienkārši, un bērniem patīk garša.”
Mazs ieradums ar lielu nozīmi
Virsnīšu ģimenē D3 vitamīnu lieto reizi dienā – no rīta. Virtuvē ir īpaša atvilktne, kurā glabājas aktuālie uztura bagātinātāji un pirmās palīdzības līdzekļi, lai viss būtu vienuviet un neaizmirstos. Tiek lietots tikai pats nepieciešamākais: D3, omega-3 taukskābes un vēl tikai tas, kā deficītu uzrāda asins analīzes.
“Mēs visi D vitamīna līmeni asinīs pārbaudām vienu divas reizes gadā, ja nav papildu veselības sūdzību. Tad, ja ir lielāka slodze vai izteikts nogurums, analīzes veicam biežāk. Pēdējās asins analīzes veicu pirms pāris mēnešiem, un D vitamīna līmenis bija paaugstinājies. Tajā laikā man bija liela slodze, jo absolvēju universitāti, tāpēc īpaši rūpīgi sekoju līdzi, lai regulāri uzņemtu D3 vitamīnu un neaizmirstu par to ikdienas steigā. Apzināti atbalstīju organismu, jo cīnīties ar nogurumu, ja organismam kaut kā trūkst, ir ļoti grūti.”
Uzticība pierādītiem faktiem, nevis skaļiem solījumiem
Virsnīšu ģimenes pieeja nav balstīta emocijās vai reklāmas saukļos. Tā balstās uz ārstu ieteikumiem, regulārām pārbaudēm un pašu novērojumiem.
D3 vitamīns viņu mājās ir kļuvis par tikpat ierastu ikdienas sastāvdaļu kā zobu tīrīšana vai brokastis – neliels ieradums, kas dod lielu ieguldījumu kopējā pašsajūtā.
“Izvēloties konkrētu produktu, mums svarīgs ir sastāvs un kvalitāte. Es nelietoju cukuru un pievēršu uzmanību tam, lai arī uztura bagātinātājos tā nebūtu. LYLsunD3 ir salds, bet bez cukura – tas man ir būtiski.
Turklāt D3 vitamīns ir tas produkts, ko lietojam regulāri un dodam bērniem, tāpēc ar solījumiem vien man nepietiek. Manuprāt, mums vispār vajadzētu daudz rūpīgāk izpētīt kvalitātes sertifikātus, īpaši laikā, kad tik aktīvi darbojas tīkla mārketings. Cilvēkiem bieži tiek sasolīti brīnumaini rezultāti, taču realitātē brīnumi nenotiek. Man ir svarīgi, ka LYLsunD3 ir kvalitāti apstiprinošie sertifikāti.”
Kristīne uzskata, ka D3 vitamīns nav jālieto visiem bez izņēmuma, bet iesaka sākt ar vizīti pie ģimenes ārsta un asins analīzēm. Savukārt uztura bagātinātāja izvēli rekomendē balstīt uz faktiem un efektivitāti.
“Ja par D3 nepieciešamību ir tik daudz pētījumu, kāpēc lai mēs, kuriem nav medicīniskas izglītības, pret to iebilstu un domātu, ka zinām labāk? Mēs uzticamies pārbaudītai vērtībai – LYLsunD3 – un neredzam iemeslu, kādēļ izvēlēties citu.”
Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life® produktam LYLsunD3 ir ne tikai Latvijā veiktos pētījumos1, bet arī ģimenes ārstu prakšu novērojumā pierādīta efektivitāte2 – tas spēj ātri paaugstināt D vitamīna līmeni asinīs, optimālo līmeni sasniedzot jau mēneša laikā. Tas ir drošs un ērts lietošanā, piemērots visai ģimenei. Turklāt tas ir finansiāli izdevīgs – izmaksās no 2 eiro mēnesī.
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS. UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.
2 D3 Ģimenes ārstu praksēs – Deniņa, A., Mukāns, M., Gureviča, M., Feldmane, S., Brokāns, A., Kozlovska, L., & Aizsilniece, I. (2023). Starprezultātu ziņojums no novērojuma pētījuma par Latvijas iedzīvotāju D vitamīna lietošanas paradumiem. Latvijas Ārsts, (3), 28.-32.; 34.-35.