Degvielas cenu ierobežošanai valdība apspriedusi iespējas izmantot valsts rezerves
Domājot par degvielas cenu kāpuma ierobežošanu, valdībā pašlaik apspriesta iespējama valsts degvielas rezervju izmantošana, ceturtdien intervijā LTV "Rīta panorāmā" sacīja premjere Evika Siliņa (JV), citus iespējamos risinājumus nenosaucot.
Taujāta, vai bez līdz šim izskanējušās valsts degvielas rezervju laišanas tirgū tiek izskatīti arī citi risinājumi cīņai pret strauju degvielas cenu kāpumu, politiķe alternatīvus iespējamos risinājumus nenosauca, bet solīja, ka valdība būšot gatava operatīvi reaģēt.
Ministru prezidente atgādināja, ka ir izdevusi rezolūciju Ekonomikas un Klimata un enerģētikas ministrijām piedāvāt risinājumus īsākam un ilgākam termiņam degvielas tirgus stabilizēšanai.
Viņas skatījumā, šobrīd degvielas tirgū Latvijā nav redzama milzīga ažiotāža.
Runājot par citu aktualitāti - "Rail Baltica" dzelzceļa projektu, Siliņa uzsvēra, ka nevienai no Baltijas valstīm pašlaik nepietiek finansējuma dzelzceļa trases pabeigšanai, tāpēc visām valstīm jāturpina strādāt pie finansējuma meklēšanas.
Savu atbildību par "Rail Baltica" projekta neveiksmēm Siliņa nesaskata, jo tajā esot daudz tiešo atbildīgo amatpersonu, kuras turklāt esot labāk atalgotas par premjeri.
Savukārt ar Vācijas militārās industrijas uzņēmumu "Rheinmetall" pašlaik notiekot diskusija, cik daudz no Latvijā potenciāli topošās rūpnīcas produkcijas būtu garantēti jānopērk valstij, kas rūpnīcā būtu līdzīpašniece.