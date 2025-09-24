Ēdienreize vēl tālu, bet domas klejo ap ledusskapi... Zane Grēviņa iesaka gardas uzkodas
Ko iesākt, ja nav ne pusdienu, ne īsti vakariņu laiks, bet domas nemierīgi klejo ap ledusskapi vien? Gardi uzkost! Ēdienu blogere Zane Grēviņa (Našķoties Zane) uzkož, lai būtu spēks lieliem darbiem vai labāks garastāvoklis.
Dažreiz robeža starp uzkodu un pamata maltīti itin viegli izzūd: Zane uzkodās bez bēdu var notiesāt gaļas bumbiņas, bet biezpienu ar rozīnēm apēst pusdienās.
Kurš teicis, ka nevar uzkost karbonādi?
"Sāku prātot, kā tur īsti ir ar tradicionālo uzkodu klāstu un ēdienreižu sadalījumu. Es arī pusdienās vai vakariņās reizēm ēdu to, ko citi uzskatītu par uzkodu, un otrādi – piemēram, tieši šodien pagatavoju gaļas bumbiņas, un tā bija mana uzkoda," atklāj Rimi garšu gide Zane Grēviņa.
Lai arī uzkodas misiju godam pildīs tāda klasika kā svaigu dārzeņu salmiņi ar humosu, visas iespējamās sviestmaizes, polārmaizes, bulciņas un burgermaizītes vai riekstu un sēklu maisījumi, Zane iesaka pavērt uzkodu apvāršņus plašāk. Piemēram, kombinēt klasiskos sālītos riekstus ar banānu čipsiem vai grauzdētus sālītus zemesriekstus ar žāvētiem ananasiem, ko, būdama saldsāļo garšu cienītāja, viņa silti iesaka. Par uzkodu var noderēt arī saldā vai sāļā granola. Ja to pirms cepšanas samaisa ar nedaudz olbaltuma, tā nebūs tik birstoša, bet drīzāk atgādinās palielākos gabalos salauztus cepumus. Un tas nebūt nav viss!
Uzkodu maģiskā sastāvdaļa – riekstu sviests
Riekstu sviests ir izcila uzkodu sastāvdaļa, kas sniedz gan sāta sajūtu, gan enerģiju un arī garšo brīnišķīgi. To var kombinēt ar dažnedažādiem produktiem. "Manuprāt, izcila uzkoda ir enerģijas bumbiņas," stāsta Zane. "Tās es gatavoju no datelēm un žāvētiem augļiem vai ogām, kas samaltas ar tahīni pastu vai riekstu sviestu; var pievienot arī auzu pārslas. Masu saveļ bumbiņās un glabā ledusskapī. Būtu pareizi apēst nedēļas laikā, bet, ja nav pievienotas svaigas sastāvdaļas, ļoti labi glabājas arī ilgāk."
Zane iesaka – līdzīgi kā enerģijas bumbiņas var gatavot arī auzu pārslu batoniņus, kuru izvēle gan veikalos ir ārkārtīgi plaša, bet, gatavojot mājās, tos var pielāgot savām vajadzībām, piemēram, pievienot mazāk cukura.
Līdzīgas enerģijas bumbiņām ir arī ar riekstu sviestu pildītas un šokolādē apviļātas dateles, kam uzlikts mazdrusciņ sviesta un uzbērtas sāls pārslas. "Daži salīdzina ar karameli; es gan tur karameli nejūtu, bet tā ir ļoti patīkama garšu kombinācija," stāsta Zane.
Daudziem iecienīta uzkoda ir rīsu galetes. Zane iesaka arī tās apziest ar riekstu sviestu. "Tieši vakar Rimi noskatījos uz rīsu galetēm ar karameļu kraukšķi, kas gan vairāk izklausās pēc našķa, nevis uzkodas," saka Zane.
Uzkoda, kas vienlaikus ir arī našķis?
"Našķa, bet vienlaikus tomēr uzkodas kategorijā ir gabalos sagriezts banāns, ko uzdur uz kociņa, apsmērē ar mīkstu zemesriekstu sviestu, apviļā zemesriekstos, apmērcē šokolādē un atdzesē – sanāk kaut kas starp konfekti un saldējumu," stāsta ēdienu eksperte.
No banāniem var pagatavot arī gardu banānmaizi. Zane to sagriež šķēlēs, ik pa divām šķēlēm ieklāj cepamo papīru un sasaldē. Šādi uzglabātu banānmaizi ir ērti nolikt pa tvērienam uzkodas reizēm.
Zanes saldētavā gandrīz vienmēr atrodamas arī gaišās vīnogas bez kauliņiem: "Var izklausīties drusku dīvaini, bet tas ir ļoti garšīgs, salds našķis. Tādas sasalušas arī jāēd, varbūt pāris minūtes var atlaidināt. Nevajag baidīties, nebūs kā ar sasalušu tomātu, pret kuru var zobus nolauzt!"
Uzkoda var būt arī šķidra!
"Uzkodu var ne tikai apēst, bet arī izdzert," atgādina Zane. Šķidro uzkodu kategorijā ietilpst gan visi iespējamie smūtiji no dažādiem augļiem un ogām, gan kefīrs – tīrā veidā vai ar piedevām, piemēram, ar kama miltiem un linsēklām.
Lieliska uzkoda ir arī karstie dzērieni – kafija, matcha vai kakao, kam pievienots proteīna pulveris. "Es to gatavoju putotājā, sanāk silts un drusku tumīgs dzēriens, kas ļauj uz brīdi justies paēdušam," stāsta Zane. "Vienīgi – kā iemācījos no savas neapdomības – jāuzmanās, lai nepiebērtu karstai kafijai pulveri, kas pagatavots uz olbaltuma bāzes. Tas savilksies kunkuļos, un sanāks kafija ar vārītu omleti, būs diezgan pretīgi."
Viena uzkoda – veselu gadu! Kāpēc gan ne?
Zane atzīst – viņas iecienīto uzkodu tops mainās apmēram ik pēc gada. Šobrīd topā ir grieķu jogurts ar saldētiem ķiršiem un ievārījumu vai medu; savulaik uzkodas godā katru dienu celts samalts biezpiens ar čia sēklām, rozīnēm un medu. "Čia sēklas un rozīnes svarīgi pirms tam uzbriedināt. Sanāk ļoti vērtīga un garšīga uzkoda, un ne tikai uzkoda, – man tā ir aizstājusi arī citas ēdienreizes," atzīst Zane.
Viņas uzkodu topā pašlaik ir, kā pati saka, visai neoriģinālas izvēles: magoņu un siera bulciņas, biezpiena sieriņi, kurus viņa labprāt ēd pat vairākas reizes dienā, un konservēts tuncis tieši no bundžiņas, kuram uzkaisīti svaigi malti melnie pipari, pievienota šķipsniņa sāls, mazliet čili eļļas un iecienītās garšvielas. Vienīgais noteikums – tam jābūt kvalitatīvam, garšīgam tuncim.
Dažas vērtības tomēr nemainās un saglabājas Zanes uzkodu repertuārā cauri laikiem. Vienu no tām – zemesriekstu sviestā un šokolādē apmērcētus aukstus banānus – Zane iesaka nogaršot ikvienam!