Ķiploku, kaperu vai klasisko: pagatavo majonēzi mājās
Mēdz teikt, ka ar majonēzi var apēst gandrīz visu, arī ēdienus, kas ne tik ļoti iet pie sirds. Mājās gatavota majonēze būs vēl gardāka. Pamēģini!
Uzskata, ka mūsdienu majonēze cēlusies Baleāru salās 18. gadsimtā, tomēr gastronomijas vēsturnieki tam nepiekrīt – viņuprāt, majonēzei ir vairāk nekā 1000 gadu. Produkts, ko uzskata par franču majonēzes pamatu, proti, aioli mērce, pat rakstos pirmoreiz pieminēts tālajā 1024. gadā.
Tradicionālā izpratnē majonēze ir auksta mērce, ko gatavo no labas eļļas, (jēla) olas dzeltenuma, estragona etiķa, baltajiem pipariem, sāls un citrona sulas un pasniedz kā piedevu aukstai gaļai, putnu gaļai un zivīm. Savukārt netradicionālo versiju ir ļoti daudz – ar dažādām piedevām un pasniegšanas veidiem.
Laba majonēze satur 80 % taukvielu; liesāku dēvē arī par salātu majonēzi. Svaigu majonēzi gatavo no svaigām olām, nevis olu pulvera kā rūpnieciskajā ražošanā.
Klasiskā majonēze
Lai pašu gatavota majonēze izdotos, pirmkārt, visiem produktiem jābūt vienādā temperatūrā, t. i., istabas temperatūrā, otrkārt, eļļa jāpievieno lēni un jākuļ nepārtraukti.
Sastāvdaļas:
- 2 svaigi olu dzeltenumi
- 250 ml eļļas ar neitrālu garšu
- 2–3 tējkarotes citrona sulas
- tējkarote asu sinepju
- sāls, malti baltie pipari
Gatavošana:
1. Olu dzeltenumus rūpīgi sakul ar sāli, pipariem, citrona sulu un sinepēm.
2. Nepārtraukti kuļot, lēnām un tievā strūkliņā lej klāt eļļu, līdz izveidojas viendabīgas konsistences mērce.
Ķiploku majonēze
Ēdama uzreiz. Kulšanai izmanto labu putojamo slotiņu.
Sastāvdaļas:
- 150 ml eļļas ar neitrālu garšu
- 50 ml olīveļļas
- 2 olu dzeltenumi
- nomizota liela ķiploka daiviņa
- tējkarote baltvīna etiķa
- tējkarote ūdens
- ½ tējkarotes asu sinepju
- sāls, malti baltie pipari
Gatavošana:
1. Ķiploku liec miezerī un rūpīgi saberz ar sāli putriņā.
2. Nelielā bļodā sakul olu dzeltenumus ar ķiploku, sinepēm, etiķi un ūdeni.
3. Nepārtraukti kuļot, pilini klāt eļļu. Tiklīdz mērce sāk viegli sabiezēt, turpini pievienot eļļu tievā strūkliņā.
4. Pieber piparus un sāli – ja vēl vajag.
Grauzdiņi ar kaperu majonēzes mērci
100 g kaperu ļoti smalki sakapā, samaisi ar 3 ēdamkarotēm majonēzes, 2 ēdamkarotēm skābā krējuma un svaigi maltiem pipariem. Franču bageti sagriez šķēlītēs, apzied ar kaperu mērci un izrotā ar zaļumiem.
Ātrie tunča salāti ar majonēzi
Kārbu konservēta tunča savā sulā notecini, ar dakšiņu sasmalcini, pievieno 2 sakapātas vārītas olas, 2 sakapātus marinētus pipargurķīšus, 3 ēdamkarotes majonēzes, sāli, maltus melnos piparus un sakapātas dilles vai lociņus. Rūpīgi izcilā un pasniedz ar vai uz grauzdētas maizes.