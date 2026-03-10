Kredītu apvienošana var būt izdevīga ik vienam
Daļai sabiedrības kredīti ir ikdienas finanšu realitāte, kas ir tikai normāli. Hipotekārais kredīts mājoklim, auto līzings, kāds patēriņa kredīts vai pirkums uz nomaksu. Katrs no tiem ir saņemts savā laikā uz dažādiem noteikumiem. Visai daudzi esošos kredītus pieņem kā daļu no realitātes un vienkārši veic ikmēneša maksājumus līdz kredīts ir nomaksāts. Bet vai tā ir jābūt?
Esošo kredītu noteikumi nav “akmenī iecirsti”. Tos var pārskatīt ar esošajiem aizdevējiem, izsvērt kredīta pārfinansēšanu citā bankā vai apvienot vairākus kredītus vienā. Par šo pēdējo iespēju pastāstīsim vairākšajā rakstā.
Kādam kredītu apvienošana var būt glābiņš sakārtot kavētus maksājumus, bet citam loģisks solis ikdienas maksājumu samazināšanā. Visu kredītu apvienošana kopā ar hipotekāro kredītu, var aiztaupīt pat vairāk kā 1000 EUR gadā.
Kas ir kredītu apvienošana un kam tā ir aktuāla
Kredītu apvienošana nozīmē vairāku esošo kredītu apvienošanu vienā jaunā aizdevumā. Apvienot var vairākus dažādus kredītus pie vairākiem aizdevējiem. Ar jauno kredītu tiek nomaksātas līdzšinējās saistības, un turpmāk paliek viens kopīgs maksājums ar vienotiem nosacījumiem.
Šāds risinājums ir aktuāls ik vienam, kam ir vairāki kredīti un kas vēlas samazināt procentu maksājumu vai pagarināt atmaksas termiņu. Īpaši izdevīgi ir pārkreditēt esošo hipotekāro kredītu tam pievienojot citus kredītus kam ir lielāka procentu likme vai īsāks apmaksas termiņš. Pastāv arī citi varianti, un par tiem raksta turpinājumā.
Ja vēlies uzzināt vairāktieši par kredītu apvienošanas pakalpojuma niansēm tad ielūkojies neatkarīgā kredītu salīdzinātāja Netcredit sadaļā Kredītu apvienošana. Tur apkopota skaidrojoša informācija, pakalpojuma atsauksmes un jau konkrētu aizdevēju piedāvājumi.
Tagad ķeramies pie situāciju izvērtējuma, jo iespējams, ka kāda no tāmbūs aktuāla tieši tev.
Hipotekārais kredīts un patēriņa kredīts
Lielai daļai mājsaimniecību ir hipotekārais kredīts. Situācijās, kad tas jau kādu laiku tiek maksāts vai arī laika gaitā īpašuma vērtība ir pieaugusi, ir iespēja aizdevumu pārkreditēt uz labākiem nosacījumiem. Īpaši ja kredīts ir noformēts laikā, kad tirgū bija augstāka procentu likme.
Šī raksta kontekstā veicot kredīta pārkreditāciju, to var apvienot ar kādiem citiem kredītiem. Īpaši ar patēriņa kredītu vai ar kādu nebanku aizdevēju kredītu ar augstāku procenta likmi.
Jāpievērš uzmanība, ka visus mājsaimniecības kredītus var apvienot vienā. Piemēram, ja vīram ir hipotekārais kredīts un auto līzings, bet sievai ir patēriņa kredīts mājokļa labiekārtošanai un telefons uz nomaksu. Visu var noformēt vienā kredītāuz vienu personu, un otrs dzīves biedrs kļūst par galvotāju.
Šajā situācijā kredīti var būt vairākās kredītiestādēs, un banka vai nebanku aizdevējs ļoti labprāt vēlēsies visus šos kredītu apvienot vienā kredītā pie sevis. Lieliska situācija labākas procentu likmes iegūšanai.
Kad kredītu apvienošana ir izdevīga:
- Citu kredītu likmes ir augstākas par hipotekārā kredīta likmi.
- Vēlaties garāku atmaksas termiņu ar mazāku maksājumu.
- Kredīti ir vairākās vietās un katram savs maksājums.
Auto līzings un patēriņa kredīts
Vēl viena bieži sastopama situācija, kad cilvēkam ir auto līzings vai kredīts auto iegādei ar automašīnu kā ķīlu. Ja šāds kredīts jau kādu laiku tiek maksāts un auto vērtība joprojām ir pietiekama, to nereti var izmantot, lai pārkreditētu esošo aizdevumu.
Šādā situācijā ir iespējams apvienot auto līzingu ar patēriņa kredītu vai kādu ātro nebanku aizdevumu. Tā kā automašīna kalpo kā ķīla, aizdevēji parasti var piedāvāt izdevīgākus nosacījumus nekā kredītiem bez nodrošinājuma. Tas nozīmē, ka kredīts ar ķīlu bieži tiek piešķirts ar zemāku procentu likmi nekā patēriņa kredīti.
Praksē šī atšķirība var būt diezgan būtiska. Auto kredītam ar ķīlu procentu likme ir ap 6 līdz 10% gadā, kamēr patēriņa kredītiem bez nodrošinājuma tā var sasniegt 15 līdz 25% gadā vai pat vairāk. Tāpēc situācijā, kad cilvēkam vienlaikus ir auto kredīts un vēl kāds patēriņa kredīts, to apvienošana var palīdzēt samazināt procentu izmaksas.
Kad ir izdevīgi apvienot kredītus vienā maksājumā:
- Auto kredīts vai līzings jau ir daļēji nomaksāts, bet auto vērtība augsta.
- Papildus ir patēriņa kredīts vai ātrais kredīts ar augstāku procentu likmi.
- Vēlaties izmantot auto kā ķīlu, lai iegūtu izdevīgākus nosacījumus.
- Ir vairāki kredīti ar atsevišķiem maksājumiem, kurus var apvienot vienā maksājumā.
Vairāku nebanku kredītu apvienošana
Nebanku ātro kredītu segments Latvijā ir visai liels. Kas nozīmē, ka daudz cilvēkiem ir ātrie kredīti jeb nebanku aizdevēju izsniegtie patēriņa kredīti. Tie var būt saņemti dažādos laikos, dažādiem mērķiem un ar dažādiem noteikumiem.
Kredītu apvienošanas risinājums būs īpaši aktuāls tad, ja laika gaitā ir uzlabojusies aizņēmēja kredītspēja. Piemēram, pieauguši ienākumi vai samazinājušās citas finanšu saistības. Šādā gadījumā var būt iespēja saņemt kredītu ar izdevīgākiem nosacījumiem nekā agrāk.
Ir arī situācijas, kad ir saņemti vairāki kredīti un tiek kavēti kredītu maksājumi. Šādos gadījumos kredītu apvienošana var būt vienīgais risinājums. Ir nebanku aizdevēji, kas izskata kredītu apvienošanu ar sliktu kredītvēsturi. Tas var būt kā jauns starts kredītu saistību sakārtošanai.
Kad būs izdevīgi apvienot nebanku aizdevumus:
- Ir vairāki patēriņa vai nebanku kredīti pie dažādiem aizdevējiem.
- Kredīti ņemti dažādos laikos ar atšķirīgām procentu likmēm.
- Ir uzlabojusies kredītspēja un iespējams saņemt izdevīgākus nosacījumus.
- Nepieciešams aizdevums, lai segtu vairākus esošos parādus.
Ļoti svarīgi ir kritiski izvērtēt savas iespējas atmaksāt jauno kredītu. Kredītu apvienošana parādniekiem var palīdzēt sakārtot esošās saistības, taču tā būs efektīva tikai tad, ja maksājumi arī turpmāk būs reāli izpildāmi.
Kur vislabāk apvienot kredītus?
Piedāvājumi kredītu apvienošanai var ievērojami atšķirties. Atšķirīgi ir aizdevēju nosacījumi procentu likmēm, komisjas maksām, kredītu apjomiem u.c. Tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas ir svarīgi apskatīt vairākus variantus.
Būtiska lieta, ko arī jāizvērtē, ir klientu atsauksmes. Reālas atsauksmes par kredītu apvienošanu var atrast Netcredit.lv, kuir pieejamas arī atsauksmes par katru atsevišķo banku un nebanku aizdevēju. Netcredit ļauj salīdzināt kredītu apvienošanas piedāvājumus pēc procentu likmēm un citiem standarta kredītu salīdzinšānas kritērijiem.
Jāņem vērā tas, ka katrs konkrētais kredītu apvienošanas piedāvājums no aizdevēju puses tiek izvērtēts atsevišķi ņemot vērā esošo kredītu apjomus un struktūru. Būtiska ir aizņēmēja kredītvēsture un esošā maksātspējas situācija. Izejot no tā ir atkarīgas kopējās kredītu apvienošanas izmaksas.