Svarīga informācija ceļotājiem! PTAC skaidro aviopasažieru un ceļotāju tiesības saistībā ar gaisa telpas ierobežojumiem Tuvo Austrumu reģionā
Saistībā ar saasināto drošības situāciju atsevišķos ceļojumu galamērķos Tuvo Austrumu reģionā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) skaidro patērētāju tiesības gadījumos, kad atcelts lidojums un kompleksā tūrisma ceļojums.
Vispirms PTAC aicina ceļotājus sazināties ar aviokompāniju vai tūrisma operatoru/aģentu no kura iegādātas avioreisa biļetes vai kompleksais tūrisma pakalpojums.
- Komplekss tūrisma pakalpojums
(piemēram lidojums + viesnīca)
Ja tūrisma operators (atceļ ceļojumu) kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu pirms ceļojuma sākuma,
- tam ir pienākums atmaksāt ceļotājam visas veiktās iemaksas
- atmaksa jāveic 14 dienu laikā no līguma izbeigšanas dienas
Ja ceļotājs pats pirms ceļojuma sākuma atsakās no kompleksā tūrisma pakalpojuma subjektīvu iemeslu dēļ (tostarp pamatojoties uz bažām par došanos uz konkrēto galamērķi), tūrisma pakalpojuma sniedzējam nav pienākums atmaksāt ceļotāja iemaksāto summu par nenotikušo ceļojumu, un ceļotājam jāmaksā pamatota līguma izbeigšanas maksa.
Izņēmums ir gadījumi, kad ceļojuma galamērķī vai tā tiešā tuvumā ir izveidojušies nenovēršami un ārkārtas apstākļi, kas būtiski ietekmē kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanu vai pasažieru pārvadāšanu uz galamērķi (piemēram, karadarbība, terorisms vai citas nopietnas drošības problēmas, ievērojami riski cilvēka veselībai, dabas katastrofas, kā arī laikapstākļi, kuru dēļ nav iespējams droši nokļūt galamērķī). Ārkārtas situācija, ir uzskatāma par apstiprinātu tikai tad, ja tā noteikta ar vietējo varas iestāžu lēmumiem attiecīgajā galamērķī.
Šādā situācijā ceļotājam ir tiesības:
- atteikties no ceļojuma, nemaksājot līguma izbeigšanas maksu, saņemot visas iemaksātās avansa summas, taču nav tiesību saņemt papildu kompensāciju
- piekrist tūrisma operatora piedāvātiem alternatīviem risinājumiem (mainīt ceļojuma norises datumus, mainīt ceļojuma galamērķi, saņemt vaučeri)
PTAC uzsver, ka katrs gadījums ir vērtējams individuāli, un neskaidrību gadījumā ceļotājam vispirms jāvēršas pie konkrētā tūrisma pakalpojuma sniedzēja.
Ja ceļojuma laikā nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt ceļotāja atgriešanos, kā paredzēts kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, tūrisma operators nodrošina ceļotāja izmitināšanu uz laikposmu, kas nepārsniedz trīs naktis, sedzot ar to saistītās izmaksas. Izmitināšanas izmaksas par turpmākajām naktīm, ja tādas ir nepieciešamas, sedz pats ceļotājs.
Aviopasažieru tiesības:
Ja ir rezervētas avioreisa biļetes uz kādu no Tuvo Austrumu reģiona valstīm un pārvadātājs ir atcēlis lidojumu, PTAC aicina iepazīties ar aviopasažieru tiesībām šajā gadījumā. Reisa atcelšanas gadījumā, attiecīgajiem pasažieriem ir šādas tiesības:
- septiņu dienu laikā saņemt biļetes atlīdzinājumu (un attiecīgā gadījumā atpakaļceļa lidojumu uz sākotnējo izlidošanas vietu),
- vai mainīt maršrutu līdz to galamērķim.
Ja pasažieris ir izvēlējies maršruta maiņu, aviokompānijai pasažierim bez maksas jānodrošina alternatīvs reiss galamērķa sasniegšanai pēc iespējas agrāk. Alternatīvā reisa gaidīšanas periodā (ja gaidīšanas periods ir 2 stundas vai ilgāk), aviokompānijai pasažierim jānodrošina aprūpe:
- ēdināšana un atspirdzinājumi, iespēja bez maksas veikt divus tālruņa zvanus vai divas e-pasta vēstules (samērīgā attiecībā pret gaidīšanas laiku);
- ja jaunā reisa izlidošana ir vismaz dienu pēc atceltā reisa izlidošanas – aviokompānijai pasažierim jānodrošina izmitināšana viesnīcā un transports līdz viesnīcai.
Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja lidojums tiek atcelts drošības situācijas saspīlējuma dēļ, patērētājam neizmaksās kompensāciju, taču biļetes cena tiks kompensēta.
Svarīgi un uzticami papildu informācijas avoti
PTAC aicina ceļotājus un tūrisma pakalpojumu sniedzējus katru situāciju izvērtēt individuāli un sekot līdzi aktuālajai informācijai, kas tiek publicēta atbildīgo iestāžu tīmekļvietnēs:
PTAC vērš uzmanību, ka Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē publicētajiem ceļojumu brīdinājumiem ir rekomendējošs raksturs. Ārkārtas situācija, ir uzskatāma par apstiprinātu tikai tad, ja tā noteikta ar vietējo varas iestāžu lēmumiem attiecīgajā galamērķī.
Papildus PTAC aicina ceļotājus sekot līdzi informācijai par avioreisiem attiecīgo aviokompāniju tīmekļvietnēs, kā arī attiecīgo ārvalstu valsts un pašvaldību oficiālajos informācijas avotos.