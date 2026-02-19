Kāpēc ziemā rožkāposti ir visgaršīgākie?
Briseles kāposti (rožkāposti) ir ne tikai garšīgi, bet arī ļoti veselīgi. Ja vēl neesi izmēģinājis kādu recepti ar Briseles kāpostiem, tagad ir īstais laiks to izdarīt!
Aukstums uzlabo garšu
Rožkāposti un Briseles kāposti ir viens un tas pats dārzenis, kura garša uzlabojas līdz ar aukstuma pastiprināšanos laukā. Rudenī tiem raksturīga viegli rūgtena piegarša, taču pēc salnām vai – vēl labāk – pēc pirmā sala rūgtenums pazūd un tie kļūst patīkami saldeni (uzskata, ka sala ietekmē tajos strauji palielinās cukura daudzums). Ja Briseles kāposti (rožkāposti) aug dārzā, rudenī vēlams nolauzt galotni, bet pašu kāpostu atstāt ne tikai līdz salnām, bet pat līdz salam un vēl ilgāk.
Ņem vērā!
Pērkot rožkāpostus, raugies, lai galviņas būtu ciešas, stingras, nedaudz spīdīgas, bez dzeltenām un brūnganām ārējām lapām. Rožkāpostus nevar ilgi uzglabāt, turklāt tiem nepatīk etilēns, ko izdala, piemēram, ar āboli, plūmes, tomāti un citi dārzeņi, tāpēc tos kopā neturi.
Kā pareizi gatavot?
Briseles kāposti vispirms ir jāizvāra vai jāizsautē nelielā daudzumā sālsūdens vai buljona. Pēc tam tos var ēst gan tāpat, gan izmantot tālāk – pievienot salātiem, sautējumiem, sacepumiem, likt zupās. Ziemā ļoti garšīgi ir karamelizēti rožkāposti, pasniegti pie cepeša vai ceptas gaļas.
Lai rožkāposti izvārītos vienmērīgi, pirms likšanas katlā kacenu krusteniski iegriež. Noņem arī ārējās lapiņas. Svarīgi, lai rožkāposti nepārvārītos, tad tie kļūst nepatīkami mīksti un pat izšķīst. Visgaršīgākie tie ir nedaudz kraukšķīgi.
Vārītus rožkāpostus pārlej ar kausētu sviestu un pārkaisa ar svaigi rīvētu muskatriekstu, grauzdētiem ciedru riekstiem, apceptiem sīpoliem, kraukšķīgiem speķa vai bekona gabaliņiem.