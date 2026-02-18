No 2026. gada ieviests vienots būves reģistrācijas process
No 2026. gada 6. janvāra BIS ievieš vienoto būves reģistrācijas procesu, kas ar vienu iesniegumu apvieno būvniecības ierosināšanu, būves datu reģistrāciju Kadastrā un īpašumtiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā. Jaunais risinājums samazina birokrātiju, ļauj reģistrēt datus bez kadastrālās uzmērīšanas lietas, apmaksāt vienotu rēķinu un sekot līdzi procesa statusam.
No 2026. gada 6. janvāra Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) ir pieejams vienotā būves reģistrācijas procesa (vienotais process) pakalpojums.
Izmaiņas Būvniecības likumā nosaka, ka turpmāk ar vienu vienotu iesniegumu īpašnieks varēs ierosināt gan būvniecību, gan turpmākās būvniecības rezultātā uzceltās būves tālāko datu reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastrā) un īpašumtiesību nostiprināšanu Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā (Zemesgrāmatā). Līdz šim tam bija nepieciešami trīs atsevišķi iesniegumi, tādējādi iedzīvotājiem tas būtiski atvieglos pakalpojumu saņemšanu, savukārt iestādes savā starpā veiks efektīvāku saziņu un datu apmaiņu pakalpojuma sniegšanai.
Turpmāk vienotajā procesā būves pieņemšanai ekspluatācijā nevajadzēs kadastrālās uzmērīšanas lietu – Valsts zemes dienests būves datus kadastrā reģistrēs no BIS iesniegtajiem dokumentiem.
Papildus BIS būs iespējams uzreiz apmaksāt vienotu rēķinu par reģistrāciju Kadastrā un Zemesgrāmatā un sekot līdzi vienotā procesa pakalpojuma izpildes statusam.
Vienotais process no 2026. gada 6. janvāra tiek automātiski attiecināts uz jaunajām būvniecības iecerēm, kurās zemes īpašnieks uz savas zemes:
- būvē jaunu ēku vai inženierbūvi;
- pārbūvē, atjauno esošu ēku vai inženierbūvi vai telpu grupu (piemēram, dzīvokli).
Vienoto procesu ir iespējams attiecināt arī uz būvniecības iecerēm, kas uzsāktas pirms 2026. gada 6. janvāra, ja izpildās šādi nosacījumi:
- zemes īpašnieks būvē uz savas zemes;
- būvniecības iecerei vēl nav iesniegts iesniegums par būvdarbu pabeigšanu.
Visa aktuālā informācija par vienoto procesu un tā piemērošanas nosacījumiem ir pieejama BIS mājaslapas sadaļā “Vienotais process”.