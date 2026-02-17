6 produkti, kuros D vitamīns ir daudz vairāk nekā olās
D vitamīns ir nepieciešams kaulu veselības uzturēšanai, imūnsistēmas darbībai un garastāvokļa regulēšanai.
Ieteicamā D vitamīna dienas deva pieaugušajiem ir 600 SV (starptautiskās vienības), bet cilvēkiem pēc 70 gadu vecuma — 800 SV. Viena liela ola satur 44 SV D vitamīna, kas ir tikai 7% no dienas normas, raksta "EatingWell".
Tomēr olas nav vienīgais šī taukos šķīstošā vitamīna avots, norādīja uztura speciāliste Džiliana Bārkumbra. Viņa nosauca 6 produktus, kas ir īpaši bagāti ar šo vitamīnu.
1. Forele
85 grami = 645 SV D vitamīna (108% no dienas normas). Tas padara foreli par vienu no bagātākajiem dabīgajiem D vitamīna avotiem.
Papildus, forele ir bagāta ar augstas kvalitātes olbaltumvielām un veselīgajām omega-3 taukskābēm, kas palīdz cīnīties ar iekaisumiem un uzturēt sirds un asinsvadu sistēmas veselību.
2. Sēnes
Sēnes, kas pakļautas UV starojumam, ir viens no nedaudzajiem augu izcelsmes D vitamīna avotiem. Puse glāzes UV starojumam pakļautu sēņu satur līdz 366 SV D vitamīna (84% no dienas normas), padarot tās par lielisku izvēli tiem, kuri ievēro veģetāro vai vegānu diētu. Sēnes arī satur svarīgas uzturvielas, piemēram, selēnu, kāliju un B grupas vitamīnus.
3. Lasis
Lasis ir viens no bagātākajiem dabīgajiem D vitamīna avotiem. 85 gramu vārīta lasimēra porcija satur apmēram 447 SV D vitamīna, kas nodrošina aptuveni 75% no dienas vajadzības. Savvaļas lasis parasti satur vairāk D vitamīna nekā audzēts fermās, taču abas sugas ir lieliski avoti.
Lasis arī ir bagāts ar omega-3 taukskābēm, kas atbalsta smadzeņu un sirds veselību, kā arī palīdz samazināt iekaisumu.
4. Govs piens
Viena glāze satur 124 SV D vitamīna (21% no dienas normas). Papildus D vitamīnam, govs piens ir bagāts ar kalciju un B12 vitamīnu, kas nepieciešami daudzām ķermeņa funkcijām, tostarp kaulu veselības uzturēšanai un enerģijas ražošanai.
5. Sardīnes
Tikai 2 sardīnes satur 46 SV D vitamīna (8% no dienas normas), kas nedaudz pārsniedz daudzumu, kas atrodams vienā olā. Sardīnes ir arī bagātas ar kalciju,
B12 vitamīnu un omega-3 taukskābēm, kas padara tās par lielisku izvēli kaulu un sirds veselības uzturēšanai.
Ja jūs tās pērkat konservētā veidā, tas ir ātrs un vienkāršs veids, kā pievienot olbaltumvielas un uzturvielas ēdieniem.
6. Augu piens
Daudzi augu piens veidi, piemēram, mandeļu, sojas un auzu piens, ir bagātināti ar D vitamīnu līdz līmenim, kas atbilst govs pienam. D vitamīna daudzums augu pienā var atšķirties, taču lielākā daļa no tiem ir bagātināti ar noteiktu daudzumu D vitamīna. Daudzos bagātinātajos augu pienos ir arī kalcijs un B12 vitamīns.