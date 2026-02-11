Dabas aizsardzības pārvalde uzsver: bargs sals neattaisno motorizētu izklaidi uz ledus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
Līdz ar bargo salu un straujo gaisa temperatūras pazemināšanos daudzas Latvijas ūdenstilpes pārklājusi bieza ledus kārta. Tomēr Dabas aizsardzības pārvalde atgādina – ja īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie vai individuālie noteikumi paredz aizliegumu nobraukt no ceļiem, ezerus un upes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās nedrīkst izmantot motorizētām izklaidēm.
“Noteiktie ierobežojumi palīdz saglabāt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un nav atkarīgi no sezonas – ūdenstilpes šajās teritorijās ir nozīmīga dabas vērtība, un motorizēta pārvietošanās pa ledu palielina risku ekosistēmu degradācijai, radot troksni, vibrācijas un piesārņojumu, spēkrata ielūšanas gadījumā – degvielas vai eļļas noplūdes, kas var kaitēt ūdens kvalitātei, zivīm un citiem ūdens organismiem, turklāt ziemā dabiskie pašattīrīšanās procesi norit lēnāk, un piesārņojuma sekas saglabājas ilgstoši,” norāda pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode.
Par pārvietošanās aizlieguma neievērošanu fiziskajām personām paredzēts administratīvais sods no 30 līdz 350 eiro. Papildus piemērotajam sodam personai jāsedz arī visi ar transportlīdzekļa izcelšanu saistītie izdevumi, kā arī videi nodarītā kaitējuma kompensācija, ja pārkāpuma rezultātā radīts piesārņojums vai cits kaitējums dabas vērtībām. Rezultātā iegriba ātrāk nokļūt labās makšķerēšanas vietās vai kāre pēc adrenalīna var maksāt gana dārgi. Tāpat ikviens aicināts izvērtēt savu drošību uz ūdenstilpēm, jo ledus apstākļi var būt mainīgi. Dabiskās ūdenstilpēs ūdens līmenis var “staigāt”, ledus sega – būt nevienmērīga un plaisāt.
Izņēmumi pārvietošanās ierobežojumiem pieļaujami tikai gadījumos, ja transportlīdzekļu izmantošana ir tieši saistīta ar teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, glābšanas vai meklēšanas darbu veikšanu, kā arī valsts aizsardzības uzdevumu nodrošināšanu.
Pārvaldes inspektori sala periodā pastiprināti uzraudzīs teritorijas, kur to aizsardzības noteikumi paredz aizliegumu nobraukt no ceļiem, kā arī tiešu pārvietošanos pa ledu, tostarp īpaši jutīgas ūdenstilpes – Lubāna ezeru dabas liegumā “Lubāna mitrājs”, Rāznas ezeru Rāznas Nacionālajā parkā, kā arī Driškina, Niniera un Ratnieku ezerus Gaujas Nacionālajā parkā.
Pārvalde aicina iedzīvotājus ievērot noteiktos ierobežojumus un izturēties atbildīgi pret īpaši aizsargājamo teritoriju dabas vērtībām. Par pamanītiem pārkāpumiem iespējams ziņot, zvanot pa tālruni 67509545 vai rakstot uz e-pastu pasts@daba.gov.lv.