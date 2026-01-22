Prieki līdz brīdim, kad attopies zem ledus? Cik droši un legāli ir vizināties pa aizsalušiem ezeriem
Nesen Jauns.lv sociālajā tīklā “Facebook” noskatījās video, kurā redzams, kā kāds autobraucējs drifto pa sasaluša ezera virsmu. Vai šādi vizināties ar transportlīdzekli ir atļauts, nesodāms prieks, kas nekādi nevienu neapdraud?
Daudzi zem video komentē, ka šoferis rīkojies neapdomīgi, riskējot ar savu dzīvību, lai tikai noķertu adrenalīna sajūtu, un ka daudzos gadījumos cilvēkus, kuri šādi darījuši, nācies glābt. Daži tieši pretēji atbalsta autobraucēju, norādot, ja ledus ir 20 cm biezs un biezāks, kāpēc, lai gan “neļauties ziemas priekiem”. Jauns.lv vēlējās noskaidrot, vai par šādu rīcību cilvēks var tikt sodīts.
Elīna Priedīte, Valsts policijas sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste, Jauns.lv norādīja, ka par braukšanu pa ūdenstilpēm var piemērot administratīvo sodu, bet tas ir atkarīgs no tā vai konkrētajā pašvaldībā tas ir aizliegts ar likumu.
“Latvijas likumdošana braukšanu pa ūdenstilpēm tieši neaizliedz,” vēsta specialiste.
Bet jāņem vērā, ka šāda rīcība potenciāli var radīt arī kaitējumu videi, piemēram, degvielas vai eļļas noplūdes gadījumos. Tāpēc speciāliste vēsta, ka par šādiem gadījumiem ir jāinformē arī Valsts vides dienests, kas izvērtē sekas videi un nepieciešamos pasākumus vides aizsardzībai, kā arī var piemērot attiecīgu sodu.
Jauns.lv sazinājās arī ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD), lai noskaidrotu, gadījumā, ja automašīna ielūzt ledū, kurš sedz transportlīdzekļa izvilkšanas izmaksas?
Viktorija Gribuste, VUGD prevencijas pārvaldes sabiedrības izglītošanas un informēšanas nodaļas priekšniece, Jauns.lv informēja, ka gadījumā, ja tiek saņemts zvans uz 112, tiek informēts, ka transportlīdzeklis ir ielūzis ledū, VUGD reaģē uz to, kā uz glābšanas darbiem, kur būtiskākais pēc iespējas ātrāk pārliecināties, ka transportlīdzeklī neatrodas cilvēki, kā arī, vai no tā nenotiek vielu noplūde ūdenī. Atrodoties notikuma vietā, Gribuste vēsta, ka visbiežāk tiek pieņemts lēmums transportlīdzekli no ūdenstilpes izcelt, lai apkārtējai videi netiktu nodarīts kaitējums.
“Tā kā tie ir glābšanas darbi, tad par to netiek prasīta zaudējumu kompensēšana,” informē priekšniece, uzsverot, ka VUGD nepiedāvā izvilkšanas pakalpojumu.
Jāatzīmē, ka katru ziemu Latvijā notiek nelaimes gadījumi, kad cilvēki neapdomīgi dodas uz ledus un ielūzt, apdraudot ne tikai sevi, bet arī glābējus, kuriem nepieciešams iesaistīties glābšanas darbos. Piemēram, jau šogad 18. janvārī, no Sudala ezera, Gulbenes novadā, ugunsdzēsēji izvilka ūdenī ielūzušu automašīnu, kas bija uzbraukusi uz ledus. Šoreiz neviens nebija cietis, bet kā ziņo portāls “Dzirkstele.lv”, noskaidrojās, ka auto pieder Gulbenes novada domes deputātam Dāvim Uiskam.
Valsts policija ziņo, ka ledus biezums ūdenstilpēs dažādās vietās var atšķirties atkarībā no straumes, dziļuma, laikapstākļiem un citiem faktoriem, tāpēc iedzīvotājiem pirms kāpšanas uz ledus ir rūpīgi jāizvērtē situācija un jāpārliecinās par tā izturību.
Secinājums ir viens, atrasties uz ledus ir bīstama aktivitāte. Kāpjot uz tā ir jāievēro visas drošības prasības, piemēram, vai ledus ir pietiekami biezs (aktuālai informācijai var sekot līdzi atbilstošās pašvaldības vai pašvaldības policijas mājaslapā), un noteikti jāziņo, ja tiek novērots, ka kāda persona pārkāpj likumu.