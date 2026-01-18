No Sudala ezera glābēji izvilkuši ūdenī ielūzušu automašīnu
foto: Ekrānuzņēmums non video
No Sudala ezera izvilkta ielūzusi automašīna.
112

No Sudala ezera glābēji izvilkuši ūdenī ielūzušu automašīnu

Samanta Kārkliņa

Jauns.lv

Šodien, 18. janvārī, no Sudala ezera, Gulbenes novadā, ugunsdzēsēji izvilkuši ūdenī ielūzušu automašīnu, kas, pēc visa spriežot, uzbraukusi uz ledus. Par iespējamajiem cietušajiem informācijas pagaidām nav.

Notikušo fiksējis arī videoieraksts, kurā redzamas automašīnas braukšanas pēdas uz ezera ledus, kas beidzas vietā, kur transportlīdzeklis ielūzis un nogrimis ūdenī. Tas liecina, ka vadītājs ar auto mēģinājis pārvietoties pa aizsalušo ezeru.

Glābšanas darbos iesaistīti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kuri transportlīdzekli izcēluši no ūdens. Notikušā apstākļi tiek skaidroti.

Atbildīgie dienesti atkārtoti atgādina, ka pārvietošanās ar automašīnām pa aizsalušām ūdenstilpēm ir ārkārtīgi bīstama un var beigties ar traģiskām sekām, jo ledus biezums ne vienmēr ir pietiekams, lai izturētu transportlīdzekļa svaru.

