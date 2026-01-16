Nūdeles bez kalorijām… Kur tādas dabūt un kā gatavot?
Jaunais gads ir klāt ar visām no tā izrietošajām sekām… Ir radusies vēlme sākt jaunu, skaistu dzīvi. Un kā tad jaunā skaistā dzīvē bez lieliska auguma? Tievēšanai, protams, katrs pievēršas pa savam. Kāds sporto, kāds ietur strauju popularitāti ieguvušas diētas, vēl kāds cits rūpīgi skaita kalorijas. Un, kā mēs zinām, skaitot kalorijas, par nūdelēm var tikai sapņot.
Tomēr laiki iet uz priekšu, zinātnieki un pārtikas tehnoloģi čakli strādā, lai apmierinātu pieaugošās sabiedrības vajadzības pēc mazkaloriju pārtikas. Nemitīgi tiek radīti jauni tā saucamie zero kaloriju produkti. Viens no šādiem, nu jau strauju popularitāti guvušiem, produktiem ir konjac jeb širataki nūdeles.
Kas īsti ir konjac nūdeles un kā tās garšo?
Konjac nūdeles tiek gatavotas no konjac koka saknes. Šis koks aug galvenokārt Japānā, Ķīnā un Dienvidaustrumāzijā. No šī koka saknes pagatavotās nūdeles satur vien aptuveni 3 kalorijas uz 100 gramiem. Salīdzinot – klasiskās olu un rīsu nūdeles satur ap 200 kalorijām. Tiesa gan, ja klasiskās nūdeles pirms pagatavošanas ir praktiski bez garšas, konjac nūdelēm piemīt gan sava specifiska smarža, gan garša. Vairāki ražotāji šo trūkumu ir mēģinājuši novērst, pievienojot konjac nūdelēm papildus piedevas. Garša noteikti būs labāka, tomēr jāņem vērā, ka arī kaloriju skaits visdrīzāk būs lielāks. Konjac nūdeles ir pieejamas arī sausā veidā, bet mūsu tirgū tās biežāk būs iegādājamas speciālā šķidrumā jeb savā sulā. Pirms lietošanas tās jānoskalo zem tekoša ūdens un tad aptuveni uz vienu minūti jāievieto vārošā ūdenī.
Kā pagatavot konjac nūdeles
Vispiemērotākais konjac nūdeļu pagatavošanas veids noteikti būs wok tipa ēdieni. Pēc novārīšanas apcepam tās kopā ar dažādiem dārzeņiem un gaļas gabaliņiem vai jūras veltēm. Garšas uzlabošanai noteikti noderēs arī kāda mērcīte. Piemēram, saldskābā mērce, čili mērcīte vai sojas mērce. Tikai jāatceras, ka visas iepriekšējās mērces satur sāli, cukuru un reizēm arī gana daudz kalorijas, tāpēc tievētājiem, protams, tās jāizmanto saprātīgos daudzumos. Vēl viens lielisks veids, kā pagatavot konjac nūdeles – vistas zupa ar nūdelēm. Uzvāram vistas buljonu, sagriežam vārīto vistu gabaliņos un beram atpakaļ katlā. Pievienojam sev un figūrai vēlamus dārzeņus, kad viss jau gatavs, liekam klāt nūdeles. Šāds ēdiens pilnīgi noteikti garšos ne tikai tievējošajiem vecākiem, bet arī mazajiem ēdājiem. Interesantāku garšu meklētāji šīs nūdeles var izmantot arī Ramen tipa zupu pagatavošanai.
Šobrīd Konjac nūdeles nopērkamas gandrīz visos lielajos veikalos un meklējamas Āzijas produktu stendos. Ja tās tur nemanāt – tas pilnīgi noteikti ir iespējams pasūtīt internetveikalos, kas piedāvā iegādāties diētisku uzturu.