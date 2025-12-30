Ātrāks ceļš uz ideālām pankūkām - kas jāzina par elektriskajām pannām
Agrāk pankūku cepšana varēja ilgt pusi dienas. Mūsdienās nevienam nav nedz laika, nedz vēlmes tik ilgi stāvēt pie plīts, tāpēc labi, ka ir pieejamas alternatīvas metodes, kas pankūku cepšanas procesu ievērojami atvieglo un saīsina, jo kāre pēc pankūkām, gadiem ejot un laikiem mainoties, nav nemaz mazinājusies.
Elektriskajā pankūku pannā var izcept 20–46 cm diametra pankūkas. Darba virsma uzkarst līdz pat 300 grādu, tāpēc pankūkas cepas ļoti ātri. Šādā pannā var izcept dažādu formu pankūkas – apaļas, lielas, mazas, pat kvadrātveida.
Pankūku pannu veidi
* Klasiska plakana panna. Sildvirsmai nav malu, tāpēc jāraugās, lai mīkla nenotecētu. Mīklu uz virsmas izlīdzina ar speciālu lāpstiņu. Šāda modeļa pannā var cept lielas un plānas pankūkas. Parasti komplektā ir maināmi paneļi vafeļu cepšanai.
* Slēgta tipa panna. Tā līdzinās vafeļpannai. Ir divas sildvirsmas, tāpēc pankūkas izcepas ātrāk un vienmērīgāk. Galvenais – ieliet mīklu pietiekamā daudzumā, citādi pankūka zaudēs formu.
* Panna ar izņemamām formām uz cepamās virsmas. Šādiem modeļiem ir 1–6 formas ar maliņām, kas ļauj izcept ideālas formas biezās pankūkas.
Pērkot pannu, pievērs uzmanību, cik bieza ir sildvirsma. Jo tā biezāka, jo labāk panna tur siltumu intensīvas lietošanas laikā. Pankūkas šādā pannā necep eļļā, tāpēc tā neizsprakšķ uz apkārtējām virsmām.
Kā izvēlēties īsto?
Izvēloties pannu, ņem vērā, cik būs ēdāju.
Ja gribi ekonomēt laiku, derēs vidējas vai lielas jaudas modelis. Tāds ātri uzkarst un ātri izcep pankūkas.
Ja garšo pildītas pankūkas, pievērs uzmanību modeļiem, kuru sildvirsma ir vismaz 22 cm diametrā.
Ja satraucies par drošību, iespējams, tev patiks modeļi ar piesūcekņiem, lai pannu var nostiprināt uz kādas virsmas, un garš vads, lai nebūtu jāizmanto pagarinātājs.