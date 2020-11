Sviestmaižu panna jeb tosteris - kas jāņem vērā, to izvēloties

Pievērs uzmanību tehniskajiem parametriem!

Jauda. No tās atkarīgs ierīces uzsilšanas laiks un sviestmaižu pagatavošanas ātrums. Vairumam ierīču jauda svārstās no 600–900 W (600–700 W uzskata par mazjaudīgām, 750–800 W – vidējas jaudas, no 900 W un augstāk – jaudīgas). Lai gan jaudīga sviestmaižu panna pagatavos sviestmaizi ātrāk nekā mazjaudīga, laika starpība nav tik liela, taču līdz ar jaudas palielinājumu aug arī ierīces cena.

Tilpums. Tas nosaka sviestmaižu daudzumu un lielumu, kuru var pagatavot viena cikla laikā. Dažādi modeļi piedāvā iespējas pagatavot no 2 līdz 8 sviestmaizēm.

Ir trīs veidu pannas: mazas (1–2 sviestmaizes vai 1 šķēle), vidējas (4 sviestmaizes vai 2 šķēles), lielas (8 sviestmaizes vai 4 šķēles). Standarta panna paredzēta 2–4 sviestmaižu pagatavošanai. Pannas tilpums atkarīgs no ģimenes locekļu skaita, lai gan labāk izvēlēties modeli, kurā var pagatavot 6–8 sviestmaizes, jo ar šādu ierīci var uzcept nepieciešamo skaitu vienā reizē, ietaupot laiku un elektrību.

Plātņu forma. Ir trīstūrveida un kvadrātveida: trīsstūrveida sendviči veidojas no diagonāli pārgrieztām šķēlēm, bet kvadrātveida – no veselām. Savukārt ieapaļa domāta standarta maizes šķēlēm. Ir arī modeļi ar vienu plakanu nodalījumu, kas ļauj gatavot sviestmaizes no jebkuras maizes. Tomēr tādas pannas nav ērtas, jo gatavojot kūstošais pildījums iztek un sasmērē ierīces iekšpusi.

Materiāls. Sviestmaižu pannas korpusu izgatavo no plastikāta un nerūsējošā tērauda. Metāliskā panna ir izturīgāka un izskata ziņā pievilcīgāka, taču smagāka un dārgāka. Savukārt pērkot plastikāta pannu, skaties, lai tai nav sintētiska smārda. Pannas plātnes gan izgatavo tikai no metāla.

Zini funkcijas!

● Vafeļpannas un grila funkcijas – varēsi gatavot sviestmaizes, vafeles, gaļas un zivs steikus, omleti un citus ēdienus. Tāpēc šī trīs vienā ierīce aprīkota ar maināmām plātnēm – daudzfunkcionālā sviestmaižu panna pārvēršas minikrāsniņā (rosters). Taču ar funkciju pieaugumu aug arī pannas cena.

● Aizsardzība pret pārkaršanu – automātiski atslēdz pannu, kad tā sasniegusi maksimāli pieļaujamo temperatūru. Šī funkcija paaugstina drošības līmeni un pagarina pannas kalpošanas laiku.

● Paneļu bloķēšana (atslēga) – novērš pannas atvēršanos gatavošanas laikā, pazemina risku nejauši apdedzināties. Atslēga arī salīmē divas sviestmaizes puses, piešķirot tam apetītlīgu izskatu.

● Aizsardzība pret apdegumiem – ierīces korpuss un rokturis izgatavoti no siltumizolējoša materiāla, tāpēc tie darbojoties neuzkarst.

● Hot dog maker – īpašas formas panna, kurā var pagatavot cīsiņus un uzsildīt bulciņas.

Skaties pēc papildu aprīkojuma!

● Pretpiedeguma (teflona) pārklājums – novērš ēdiena piedegšanu un atvieglo plātņu tīrīšanu.

● Noņemamas plātnes – ļauj mainīt ierīces izmantošanas veidu (sviestmaižu, vafeļu panna, grils) un atvieglo tās kopšanu.

● Darba indikatori – ziņo par ierīces funkcionēšanu. Panna tiek aprīkota ar diviem indikatoriem: ieslēgšanās indikators (sarkanā gaisma) un gatavības indikators (zaļā gaisma).

● Dārgāki sviestmaižu pannu modeļi aprīkoti ar taimeri, ar kuru uzstāda ēdiena pagatavošanas laiku. Pēc sviestmaizes uzcepšanas automātiski atslēdzas, par ko ziņo gaismas vai skaņas signāls. Sastopami arī modeļi ar displeju, kas ziņo par pannas darbību. Svarīgi – indikatoriem jābūt spilgtiem, lai varētu sekot līdzi pannas darbības ciklam.

● Termostats – regulē produkta apcepšanas pakāpi, piemēram, vafeļu pagatavošanai nepieciešama salīdzinoši zema temperatūra, bet grilēšanai – augsta.

● Gumijotas kājiņas – piešķir ierīcei stabilitāti, kas novērš tās apgāšanos.

● Nodalījums vadam – paredzēts kabeļa glabāšanai.

Ņem vērā!

Iegādājies zināmu un pārbaudītu zīmolu sviestmaižu pannas. Pirms tam pārbaudi, cik ērti aizverams augšējais vāks, – plātnēm savstarpēji cieši jāpieguļ. Pārliecinies par plātņu atslēgas drošību. Pievērs uzmanību vada garumam – tam jābūt pietiekamam, lai, ievietojot rozetei, nevajadzētu izmantot pagarinātāju.

Pirms pirmās lietošanas ieslēdz un uzsildi pannu, lai iznīcinātu visus mikroorganismus. Lai iegūtu sviestmaizes ar apceptu garoziņu, plātnes jāiesmērē ar eļļu. Nenoņem pielipušos produktus ar nazi vai dakšiņu – tas sabojās pretpiedeguma pārklājumu. Sakarsušu plātņu tīrīšanai labāk izmantot salvetes, bet atdzisušu vari mazgāt ar ūdeni.

