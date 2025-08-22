Kā izvairīties no rūgtiem gurķiem - un citas gurķu laika gudrības, kas jāzina katram
Gurķi ir vieni no iecienītākajiem vasaras dārzeņiem, taču to audzēšana prasa gan pacietību, gan vērību. Lai raža būtu bagātīga un gurķi – sulīgi un kraukšķīgi, jāzina daži gudri knifi par kopšanu un aizsardzību.
* Visu veģetācijas laiku gurķi gribēs dzīt sānu dzinumus – katra nākamā izaugusī stīga agresīvi tversies pie visa, kas gadās pa ceļam, arī pie citiem kultūraugiem. Gurķu augšanas kāri vēlams ierobežot: dzinumi jāizkniebj, bet tos, ko saglabā, jāpiesien. No katra stāda vari izvēlēties audzēt 1–3 zarus. Kad gurķi tiek līdz siltumnīcas griestiem, vari ļaut tiem vīties sāniski vai arī nogriezt un ataudzēt kādu no sānu zariem.
* Gurķim nepatīk caurvējš – siltumnīcā atstāj durvis ciet arī siltās dienās.
* Augļu nogatavošanos paātrina paaugstināts ogļskābes saturs gaisā: siltumnīcā var ienest trauku ar liellopu mēsliem un pa reizei tos samaisīt.
* Ja augs ir blīvi noaudzis ar lapām un sānu dzinumiem, rūpīgi pārbaudi, vai pie zaru padusītēm nemetas puve: pie lapu kātiem parādās puve ar baltām sporām, kas ātri izplatās no auga uz augu. Ja negribi lietot ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus, bojātos augus izgriez.
* Ja regulāri laistīsi, gurķi nebūs rūgti. Jālaista, ja, parušinot augsni, virskārta ir pilnīgi sausa un mitrumu sajūti puspirksta dziļumā. Karstā laikā gurķi, iespējams, jālaista katru dienu.
* Gurķu mēslošana augšanas laikā ir atkarīga no tā, kā esi sagatavojusi augsni pirms stādīšanas: ja siltumnīca ir samēslota ar satrūdējušiem kūtsmēsliem, kompostu vai humusu, gurķus var nemēslot. Savukārt, ja rudenī vai pavasarī ielabošanu neveici, augus vēlams mēslot ar dabīgu mēslojumu, piemēram, augu vircu, reizi 2 nedēļās pēc laistīšanas.
* Gurķi jāpārlūko vismaz 2 reizes nedēļā, nolasot gatavos.
* Arī āra gurķiem var likt balstus un ļaut tiem augt stāvus – tā būs vieglāk nolasīt ražu. Ja tie ieaudzēti lecektī, iespējams, ka gurķus var siet pie lecekts sienām.