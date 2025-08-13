Recepte, ko gribēs visi - japāņu stilā marinēti gurķi
Japāņu marinētie gurķi ir svaigs un aromātisks gardums, kur sojas mērces maigums satiekas ar rīsu etiķa vieglo skābumu. Pateicoties čili un ingvera dzirkstij, tie ir ne tikai lieliska piedeva ikdienai, bet arī lieliski piemēroti ziemas krājumu bagātināšanai.
Ja vēlies pikantus gurķus, zaļo čili pāksti var aizstāt ar pusīti sarkanās. Šo un daudzas citas receptes meklē žurnāla "100 Labi Padomi" speciālizlaidumā "Marinēšana".
30 minūtes un 2 stundas iesālīšanai
Divas ½ l burciņas
800 g nelielu gurķu
150 ml rīsu etiķa
80 g cukura
60 ml gaišās sojas mērces
1 zaļā čili pāksts
neliels gabaliņš svaiga ingvera
1 ēdk. sāls
1. Gurķus sagriez 2 cm biezās ripās, liec bļodā, sajauc ar sāli un ļauj nostāvēties 2 stundas. Tad nolej sulu un gurķus blīvi saliec burkās.
2. Lej katliņā sojas mērci un rīsu etiķi, pieber cukuru, sakapātu čili un sīki sagrieztu ingveru. Visu uzvāri un maisi, līdz cukurs izšķīdis. Pārlej marinādi gurķiem.
3. Burkas sterilizē līdz 70 grādiem uzkarsētā ūdenī 10 minūtes. Izņem no ūdens, aizskrūvē un liec ar vāciņu uz leju, lai atdziest.
