Salāti būs labs papildinājums vasarīgām pusdienām.
Mazliet citādi gurķu salāti. Var glabāt arī ziemai!
Ja ierastie Latgales salāti apnikuši, bet gurķu dārzā daudz, šī būs laba variācija, kā dažādot ēdienkarti, iesaka omīte Inese Lanka.
Nepieciešams:
- 1 kg gurķu;
- 2 vidēji sīpoli;
- dilles;
- 1 liels burkāns;
- 2 daiviņas ķiploka;
- 4 ēdk. eļļas;
- 3 ēdk. 9% etiķa;
- sāls.
Gatavošanas gaita
- Sagriež gurķus ripiņās.
- Sagriež sīpolu pusaplīšos.
- Sarīvē burkānu.
- Sasmalcina ķiploku.
- Visu liek lielā bļodā un samaisa.
- Pievieno sāli, etiķi un eļļu. Samaisa.
- Pirms celšanas galdā ļauj ievilkties pāris stundu. Ja pagaršojot šķiet, ka stiprums par vāju, pievieno vēl mazliet etiķa vai sāls.
Piezīme. Salātus var ēst uzreiz vai pildīt burciņās un nedēļu uzglabāt ledusskapī. Ja vēlas, var pasterizēt un uzglabāt ziemai.