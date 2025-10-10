Nē, Evika Siliņa un žurnāliste Anete Bērtule raidījumā neatklāja, kā latvietim mēnesī nopelnīt 10 000 eiro
Krāpniekiem nezaudējot motivāciju un izmantojot arvien jaunus paņēmienus, kā digitālajā vidē “uzrunāt” savus upurus, pagalam mulsinošā viltus ziņu un nepatiesu solījumu kokteilī samesti tiek Latvijas ziņu portāli, valsts amatpersonas un žurnālisti.
Arī Jauns.lv salīdzinoši nesen ir kļuvis par upuri šādu krāpnieku darbībām. Tiek izmantota ziņu portāla vizuālā identitāte, lai vēstītu potenciālajiem upuriem par kādu “sensacionālu” interviju, kas it kā notikusi LTV raidījumā “Šodienas jautājums”.
Saskaņā ar šo viltus ziņu raidījuma vadītāja Anete Bērtule ar Latvijas Ministru prezidenti Eviku Siliņu sabiedriskajā medijā diskutējušas par to kā latvietim satriecošā veidā “nopelnīt 10 000 eiro mēnesī”.
Šī nepatiesā ziņa līdz galam gan nav savienojama loģiku, jo – vienā brīdī šis video esot slepens un noplūdis no valdības kambariem pēc kā fiksi dzēsts, bet otrā – tā bijusi intervija LTV ēterā:
Arī LTV raidījuma vadītāja Anete Bērtule publiski ir norādījusi uz šāda veida krāpniecisku vēstījumu izplatīšanos un aicinājusi cilvēkus būt vērīgiem:
Ja redzat it kā mani kādu produktu reklāmā, tā ir krāpšana. Neesmu tādās iesaistījusies, neiesaistīšos, un nemaz nedrīkstu to darīt. https://t.co/EonzmG2seZ— Anete Bērtule (@ABertule) October 7, 2025
Kas jāsaprot:
Saprotams, ka vairumam nebūs problēmu atpazīt šo kā neveiklu mēģinājumu apmānīt lasītāju un ar paviršas interneta materiālu (foto, teksts u.c.) kolāžas salipināšanu aizvest tālāk pa taciņu, kas noved pie naudas izkrāpšanas.
Taču taisnības labad jāpiebilst, ka atsevišķas nianses šajā viltojumā tomēr var likt aizdomāties tiem, kuri mazāk vērīgi.
Ziņu vietnes vizuālā identitāte (rubrikas, sadaļas, noformējums utt.) ir nokopēta gana rūpīgi. Arī iesaistītās personas realitātē ir runājušas konkrētā raidījuma ietvaros, taču par citām, adekvātām un reālām tēmām, jautājumiem.
Lai izbēgtu no aiziešanas pa krāpnieku izveidoto taku, palīdzēs daži vienkārši soļi:
1) ja ziņu vietnes vēstījums rada aizdomas, ieteicams iedziļināties noformējumā. Visticamāk, būs virkne nevīžību, kas, pie padziļinātas izpētes, ļaus saprast, ka aplūkojat viltus lapu.
2) ir liela varbūtība, ka ar īsto ziņu vietni nesakritīs arī izmantotie fonti un teksta izkārtojums
3) pavisam noteikti arī domēns, kurā redzama viltus ziņa būs cits – nevis www.jauns.lv, bet gan sp***y.com, kā šajā gadījumā
4) līdz galam saprast to, ka gadījies nonākt krāpnieku mājaslapā palīdzēs īstās vietnes apmeklēšana un tur redzamā salīdzināšana ar aizdomīgo avotu
5) krāpniecības gadījumā aicinām droši ziņot uz: jauns@jauns.lv un pateicamies visiem tiem, kuru ziņojums jau esam saņēmuši. Tie jau ir palīdzējuši efektīvi vērsties pret blēžiem internetā!