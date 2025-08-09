Pāraugušu gurķu konservēšana. Sinepju gurķu recepte
Var izmantot lielus, pāraugušus, dzeltenus gurķus. Foto: Shutterstock
Pāraugušu gurķu konservēšana. Sinepju gurķu recepte

Liec lietā arī tos gurķus, kas ir pārauguši!

Sastāvdaļas

  • 700-800 g gurķu, 
  • 10 g diļļu, 
  • 5 g bazilika, 
  • 5 g pētersīļu lapu, 
  • 10 g sinepju sēklu, 
  • daiviņa ķiploka, 
  • 2 sīpoli, 
  • 8 melnie pipari, 
  • 5 smaržīgie pipari, 
  • 3 krustnagliņas, 
  • 2 lauru lapas, 
  • 4 ēdamkarotes 
  • 9% galda etiķa.

Pārliešanai 

  • 0,5 litri ūdens,
  •  1 ēdamkarote sāls, 
  • 0,5 ēdamkarotes cukura. 

Pagatavošana

  1. Var izmantot lielus, pāraugušus, dzeltenus gurķus. 
  2. Gurķus nomazgā, nomizo un sagriež gareniski glītās, vienādās daļās.
  3. Katrai daļai rūpīgi iztīra sēklas un irdenos audus. 
  4. Receptē norādīto gurķu daudzumu var ievietot litra burkā, bet tā iegūšanai jāizlieto daudz vairāk, apmēram 1,2 kg gurķu, jo tīrot rodas daudz atkritumu.
  5. Burkā garenajās sloksnēs sagrieztos gurķus saliek blīvi stāvus. Pa starpām ieliek sinepju graudiņus, ķiplokus, sīpolus un ielej vajadzīgo daudzumu etiķa. 
  6. Gurķu sloksnes vēlams griezt tik garas kā burkas augstums. Burku pārlej ar karstu garšaugu novārījumu. 
  7. Ūdeni uzvāra, pievieno receptē minētās garšvielas un vēl 5 minūtes vāra, tad sietā nokāš. Ja vajadzīgs, uzlējumu nostādina, lai tas būtu dzidrs. Kā parasti, burkas pasterizē 85°C temperatūrā, 0,5 litru burkas — 6 minūtes, litra burkas — 8-10 minūtes, 3 litru burkas 15-20 minūtes. Tālāk burkas noslēdz un atdzesē. 

