Foto: Shutterstock
Pāraugušu gurķu konservēšana. Sinepju gurķu recepte
Liec lietā arī tos gurķus, kas ir pārauguši!
Sastāvdaļas
- 700-800 g gurķu,
- 10 g diļļu,
- 5 g bazilika,
- 5 g pētersīļu lapu,
- 10 g sinepju sēklu,
- daiviņa ķiploka,
- 2 sīpoli,
- 8 melnie pipari,
- 5 smaržīgie pipari,
- 3 krustnagliņas,
- 2 lauru lapas,
- 4 ēdamkarotes
- 9% galda etiķa.
Pārliešanai
- 0,5 litri ūdens,
- 1 ēdamkarote sāls,
- 0,5 ēdamkarotes cukura.
Pagatavošana
- Var izmantot lielus, pāraugušus, dzeltenus gurķus.
- Gurķus nomazgā, nomizo un sagriež gareniski glītās, vienādās daļās.
- Katrai daļai rūpīgi iztīra sēklas un irdenos audus.
- Receptē norādīto gurķu daudzumu var ievietot litra burkā, bet tā iegūšanai jāizlieto daudz vairāk, apmēram 1,2 kg gurķu, jo tīrot rodas daudz atkritumu.
- Burkā garenajās sloksnēs sagrieztos gurķus saliek blīvi stāvus. Pa starpām ieliek sinepju graudiņus, ķiplokus, sīpolus un ielej vajadzīgo daudzumu etiķa.
- Gurķu sloksnes vēlams griezt tik garas kā burkas augstums. Burku pārlej ar karstu garšaugu novārījumu.
- Ūdeni uzvāra, pievieno receptē minētās garšvielas un vēl 5 minūtes vāra, tad sietā nokāš. Ja vajadzīgs, uzlējumu nostādina, lai tas būtu dzidrs. Kā parasti, burkas pasterizē 85°C temperatūrā, 0,5 litru burkas — 6 minūtes, litra burkas — 8-10 minūtes, 3 litru burkas 15-20 minūtes. Tālāk burkas noslēdz un atdzesē.