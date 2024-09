Kā saglabāt svaigus gurķus līdz Jaunajam gadam: ļoti elementāri!

Lai saglabātu svaigus gurķus bez ledusskapja, var izmantot vairākus paņēmienus. Viens no veidiem - gurķu mērcēšana ūdenī. Lai to izdarītu, gurķus nepieciešams ievietot lielā ūdens konteinerā un atstāt uz vairākām stundām. Pēc tam gurķi jāizņem no ūdens, jāizžāvē un jāiesaiņo papīrā vai audumā.