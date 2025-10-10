Valdis devās uz brāļa sievas bērēm, lai "apraktu kara cirvi", bet tur redzētais viņu šokēja. "Murgoju naktīs!"
Valdis norāda, ka ar brāli attiecības pārtrauca pirms 19 gadiem, jo viņš "neuzskatīja par vajadzību ierasties uz mātes bērēm". Šoruden viņš saņēma uzaicinājumu uz brāļa sievas bērēm un nolēma beidzot "aprakt kara cirvi" abu starpā, tomēr bērēs redzētais viņu šokēja, norāda "Bez Tabu".
Kad Valdis ieradās bēru norises vietā Vistiņlejas kapsētā Madonas novadā, viņam sametās slikti ap dūšu - vīrietis norāda, ka kapos redzēja "baisu ainu", kuras dēļ, visticamāk, viņa un brāļa starpā vairs nekad neatdzims siltas jūtas.
"Vainagu ņemot, paņēmu arī divus virsīšus [puķu podus ar viršiem] un mārtiņrožu podu. Domāju, uzlikšu tēvam un mātei arī. Bet ieeju kapos - un abstulbstu," norāda Valdis, atklājot, ka brāļa sieva tika guldīta kapa vietā, kur apglabāti viņa vecāki. Turklāt kapa kopiņa bija izraudzīta nevis vieta viņiem blakus, bet virs tēva atdusas vietas.
"Šoks bija. Noskrēju pie māsīcas, tā man baldriānus sapilināja. Teica, lai nomierinos," norāda Valdis, atklājot, ka māsīcas domājušas, ka viņam pirms bērēm tika prasīta atļauja. Vīrietis norādīja, ka brāļa sievu, viņaprāt, tur nedrīkstēja apglabāt, jo viņa neesot pirmās pakāpes radiniece. "Knapi uz Rīgu atbraucu drebošs! Murgoju naktīs! Tēvs ar vedeklu tagad guļ kopā!"
Lai gan Valdis ir dusmīgs uz brāli, viņš aicina viņu sēru laikā netraucēt un notikušajā vaino "pagasta ierēdņus, kuri pieļāvuši tēva kapa apgānīšanu". Pagasta pārstāvji nemācēja teikt, kur konkrēti kapa kopiņa piešķirta, un norādīja, ka aizdomu gadījumā ir jāraksta iesniegums policijā, lai gadījums tiktu izskatīts. Bet Madonas saistošie noteikumi ļauj 20 gadus pēc tuvinieka apbedīšanas, guldīt tajā pat kopiņā zemes klēpī arī kādu citu. Valda tēvs devās mūžībā pirms 35 gadiem.
