Atklāj kabača garšu - no ziediem līdz pat desertam!
Kabači ir īsti virtuves hameleoni – tie spēj pārvērsties gan izsmalcinātā, restorāna cienīgā ēdienā, gan vienkāršā, mājīgā vakariņu maltītē. Tie ir viegli pieejami, veselīgi un ārkārtīgi daudzpusīgi. Šoreiz ielūkosimies, kā kabača ziedi, kabaču braunijs un dažādi kabaču salāti var bagātināt tavu ēdienkarti.
Kabaču ziedi – delikāta vasaras garša
Ja līdz šim kabaču ziedi tev bijuši tikai skaists skats dārzā ar cerībām uz lielu ražu, ir vērts tos iepazīt tuvāk. Tie ir viegli, ar maigu aromātu un īpašu tekstūru. Kabaču ziedi piešķir ēdienam ne tikai krāšņu izskatu, bet arī patīkamu svaigumu. Vari tos pildīt, cept vai pat izmantot svaigus salātos – tie būs kā ēdamas puķes, kas padara maltīti īpašu.
Kabaču braunijs – pārsteiguma deserts
Iespējams, kabači nav pirmā sastāvdaļa, kas nāk prātā, domājot par saldumiem, taču kabaču braunijs ir patīkams pārsteigums. Kabača maigā struktūra un mitrums padara brauniju sulīgu, bet garšai ir bagātas garšas nianses. Šāds braunijs ir ideāls, ja vēlies pārsteigt viesus vai radīt veselīgāku saldā ēdiena alternatīvu.
Kabaču salāti – vieglums un radošums šķīvī
Kabaču salāti ir kā balta lapa, uz kuras tu vari zīmēt ar garšām. Tos vari pagatavot svaigus ar citrona sulu un garšaugiem, grilētus ar vieglu mērci vai pat marinēt kā aukstu uzkodu. Kabača maigā garša ļauj kombinēt to ar gandrīz jebkuru piedevu – no sieriem līdz riekstiem un svaigiem augļiem. Šādi salāti ir lieliski gan ikdienai, gan svētku galdam.
Sāc tūlīt!
Kabači ir ne tikai dārzeņi – tie ir iedvesmas avots. Vai tas būtu pildīts kabača zieds, sulīgs braunijs vai šķīvis ar svaigiem salātiem, kabači ļauj tev būt radošai un atklāt gardas virtuves iespējas no jauna.