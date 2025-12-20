19. decembrī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra arkādē notika jauniestudējuma "Zvaigznāji" pirmizrāde. Britu dramaturga Nika Peina lugu ar tādu pašu nosaukumu iestudējis režisors Dž. Dž. Džilindžers.

Dž. Dž. Džilindžera jauniestudējuma "Zvaigznāji" pirmizrāde Čehova teātrī 2025. gada 19. decembrī

Dž. Dž. Džilindžers jauniestudējuma "Zvaigznāji" pirmizrādē Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī mīļi skauj aktrisi Lindu Kalniņu

Iestudējuma veidotāji norāda, ka izrāde ļaus skatītājiem ieiet pasaulē, kur katrs vārds, žests un skatiens ietekmē notikumu gaitu un rada bezgalīgas varbūtības.

Nesen izjuka režisora Dž. Dž. Džilindžera sestā laulība. Viņš apstiprināja, ka viņa un rakstnieces Ingas Grencbergas laulība ir beigusies.

foto: Mārtiņš Ziders / no izdevniecības "Rīgas Viļņi" arhīva
Izskanējušas aizdomas par režisora attiecībām ar aktrisi Lindu Kalniņu, taču Džilindžers šīs baumas nosaucis par smieklīgām un nepatiesām. Arī "Zvaigznāji" pirmizrādē viņš mīļi apskāva aktrisi un pozēja fotogrāfijām.

Galvenie varoņi - Marianna un Rolands - dzīvo vairākas paralēlas dzīves: viņi satiekas, iemīlas, iesaistās attiecībās, krāpj, šķiras un atkal atrod viens otru. No versijas uz versiju mainās detaļas, bet dažas lietas paliek nemainīgas, radot fascinējošu paralēlo realitāšu tīklu. Autors Niks Peins, Lorensa Olivjē balvu ieguvušais britu dramaturgs, savā lugā iedziļinās tajā, kā mūsu apzinātās un neapzinātās izvēles tiek atspoguļotas un lauztas laikā un telpā. Izrāde, vienlaikus ironiska un aizkustinoša, apvieno cilvēku attiecību pieredzi ar kvantu fizikas un varbūtību teorijas elementiem. Tā izaicina skatītāju domāt par dzīves lēmumiem un to sekām, redzot, kā vienkāršas darbības var radīt pilnīgi atšķirīgas realitātes.

foto: Mārtiņš Ziders/ izdevniecība "Rīgas Viļņi"
Režisors Dž. Dž. Džilindžers ar izrādes aktieriem - Tatjanu Gurēviču un Dmitriju Jegorovu.
Režisors Dž. Dž. Džilindžers ar savu raksturīgo stilu rada intīmu, emocionāli piesātinātu pasauli uz skatuves, kur skatītāji varēs piedzīvot stāstu par mīlestību un dzīves daudzveidību. Radošā komanda režisora Dž. Dž. Džilindžera vadībā:  kostīmi un scenogrāfija - Annemarija Ščegoļeva, kustības - Linda Kalniņa, gaismas - Māris Keišs. Iestudējumā izmantots Olgas Buhovas tulkojums. Izrādes aktieru sastāvs: Tatjana Gurēviča, Dmitrijs Jegorovs.

