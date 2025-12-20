Danči, rotaļas un bluķa vilkšana: Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā svin Ziemassvētkus

Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā svin Ziemassvētkus
20. decembrī Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā notika Ziemassvētku svinības un bluķa vilkšana.
Svētku svinības sākās pulksten 11 ar Rīgas Danču kluba vadītiem dančiem pie Priedes kroga, kurus ar dziesmām un rotaļām turpināja folkloras kopa "Kokle".
Paralēli Priedes krogā notika piparkūku un ziemas masku darbnīca, muzeja Jaunsaimniecībā varēja piedalīties pīrāgu cepšanas darbnīcā, Kurzemes zemnieka sētā notika darbnīca "Ziemassvētku pele", bet Mērsraga smēdē tika rīkota laimes liešana.
No Priedes kroga sākās bluķa gājiens, kur etnogrupas "Zeidi" maskotie ļaudis aicināja pievienoties visu darbnīcu dalībniekus, uzsākot gājienu no Priedes kroga un velkot bluķi uz Kurzemes zemnieka sētu, lai tālāk pie Vidzemes zemnieku sētas to atdotu ugunij, simboliski atstājot visu slikto vecajā gadā un ar jauniem spēkiem sagaidot jauno Saules gadu.