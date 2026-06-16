Savu pirmo grāmatu klajā laiž dziedātāja Linda Leen
Klajā nākusi Lindas Leen pirmā grāmata, kurā apkopoti mūziķes angliski rakstīto dziesmu tekstu atdzejojumi latviešu valodā. Tos veidot un lasīt koncertos, pirms izpildīt dziesmu oriģinālvalodā, kļuvusi par īpašu, māksliniecei raksturīgu performances formu un konceptuālo pamatu izdevumam "Introversijas".
Šajā grāmatā iekļauti divdesmit divu Lindas Leen autordziesmu tekstu atdzejojumi no mūzikas albumiem "Let's Go Insane", "Chameleon", "Divi. Labākie dueti", "Digital Church", "Waves I/III", kā arī vēl neizdotu, bet koncertos atskaņotu dziesmu atdzejojumi, un daži latviski radīti poēzijas darbi.
Linda Leen pulcē ļaužu simtus savā vērienīgajā koncertā "Digital Church"
2017. gada 16. martā koncertzālē "Palladium" notika fantastisks dziedātājas Lindas Leen koncerts.
Linda Leen saka: "Grāmatas pirmsākums meklējams 2011. gada vasarā, kad kāds jaunais pāris savā kāzu dienas ielūgumā vēlējās iekļaut dziesmas “I Do” piedziedājuma rindas un lūdza mani kā autori tās atdzejot latviski. Tas bija ievelkošs, “introversīvs” process – tulkot ne tikai tekstu, bet arī iekšēji restaurēt šīs dziesmas radīšanas laika notikumus un izjūtas. Atskārtu, ka katrai valodai ir sava krāsa un izteiksmes intensitāte: kad angliski rakstītās dziesmas saturs sastop latviešu valodu, melns šķiet vēl skaudrāks, balts – naivi šķīstāks. Angļu valoda ir skanīga, bet latviešu – tieša! Rakstīts vārds kā emocijas koncentrāts bez melodijas atmosfēras – tā man bija jauna izteiksmes forma. Es aizrāvos un turpināju arī citu savu dziesmu atdzejošanu, un to lasīšana kļuva ne tikai par manu koncertu poētisku sastāvdaļu, bet negaidīti – arī par dziļu, dziedinošu procesu, iekšēju atļauju brīvi runāt uz skatuves."
Grāmata "Introversijas" pirmoreiz pie lasītājiem nonāca maija beigās Lindas Leen minialbumu triloģijas "WAVES" otrā viļņa koncertos Kurzemē. Ventspils koncertzālē "Latvija" un Liepājas "Lielajā dzintarā" notika grāmatas atvēršanas svētki - tikšanās un autogrāfu sesija ar autori.