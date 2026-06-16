Bezkaunība Jēkabpils kapos: no kapu kopiņām pazūd virsiņas.
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Šodien 08:17
“Kā var zagt no kapiem?” Jēkabpils pilsētas kapos no kapu kopiņām pazudušas virsiņas
Jēkabpils pilsētas kapos kāda ģimene piedzīvojusi nepatīkamu pārsteigumu — no tuvinieku kapu kopiņām pazudušas trīs virsiņas.
Par notikušo sociālajos tīklos pastāstījusi kāda sieviete, norādot, ka viņas mamma no rīta saņēmusi zvanu no kapu kopējiem. Viņi vaicājuši, vai ģimene plāno mainīt no kapu kopiņām noņemtās virsiņas. Saņemot atbildi, ka šāds nodoms nav bijis, tuvinieki devušies uz kapiem, kur konstatējuši, ka no kopiņām pazudušas trīs virsiņas.
Ieraksta autore pauž sašutumu par notikušo un uzsver, ka zādzība no kapavietas ir īpaši bezkaunīga rīcība.
Notikušais, pēc sievietes teiktā, konstatēts Jēkabpils pilsētas kapos. Viņa aicina iedzīvotājus dalīties ar informāciju un būt vērīgiem, ja pamanītas aizdomīgas personas vai līdzīgi gadījumi.
Par notikušo uzrakstīts arī iesniegums Valsts policijai.