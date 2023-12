FOTO: Siguldas baznīcu pieskandina Linda Leen

Svētku gaisotni radīja jau pazīstamas un iemīļotas Ziemassvētku dziesmas Lindas Leen izpildījumā. Koncerta pārsteigums, ko skatītāji uzņēma ar ovācijām, bija skaņdarbi no grupas “Depeche Mode” leģendārā albuma “Songs of Faith and Devotion” līdz šim nedzirdētā interpretācijā baznīcas ērģelēm, vokālajai grupai, ģitārai un Lindas balsij.

“Dažkārt šķiet, ka esam pieņēmuši tādu kā svētku emocionālo etiķeti, kā mums tajos būtu jājūtas un jāizpaužas, bet prieks, tāpat kā nevieglie laiki un izaicinājumi, nāk un iet neatkarīgi no laiknogriežņa kalendārā. Un tāpēc mana siltākā vēlēšanās, veidojot šo Ziemassvētku koncertu, ir radīt atmosfēru, kurā ļaut sev būt bez vajadzības izlikties. Ne svētulim, ne grēciniekam, bet vienkārši- cilvēkam. Arī tad, ja baznīcā esi tikai uz šo koncertu, tā kaut ko izdara ar Tevi. Atsijā liekvārdību. Kā saka šīs programmas darba nosaukums - “gaismai ir Tavas rokas” jeb Dievs var darboties mūsu dzīvē tikai caur citiem cilvēkiem. Mēs esam viens otram lielākie palīgi vai šķēršļi, cēlēji vai grāvēji, kas mēs vēlamies būt? Dievnamā mēs nākam stiprināties, lai atgrieztos pie mīlestības. Tāpēc šos koncertus mīļi, bet līdz kaulam patiesi saucu par sirdskalpojumiem, “ stāsta Linda Leen.

Šis koncertpiedzīvojums ir duets gaismai un tumsai. Tas veidots kā emocionālu pustoņu mozaīka no ēteriskākajiem gaismas vēstījuma mirkļiem līdz dziļākajām tumsas apjausmēm pilnā gaismas spektrā, caurvijot to ar viegluma un cerības stariem. Baznīcu atmosfērā skanēs dziesmas no Lindas Leen albumiem “Tik klusa un svēta” (2000) un “Ziemasskaņas” (2009), korālis “Ak, svētā nakts” un citi, fragments no Zigmara Liepiņa operas “Parīzes Dievmātes katedrāle”, kā arī senlolotu dziesmu interpretācijas no grupas “Depeche Mode” leģendārā albuma “Songs of Faith and Devotion” (1993), ko mūziķi radījuši ļoti sarežģītā slavas spiediena, atkarību, personisko un grupas eksistences izaicinājumu laikā par tumsas pretmeta alkām, mūžīgajiem patiesības, jēgas meklējumiem un jautājumiem, uz kuriem nav racionālu atbilžu.

Koncertprogrammas radītāji: dziedātāja un komponiste Linda Leen, elektrisko un akustisko ģitāru virtuozs Rihards Efeja-Lībietis, vokālā grupa “Midnight Five”, pie ērģelēm - Jānis Pelše, aranžējumu meistars Andris Sējāns, skaņas režija- Didzis Simanovičs.