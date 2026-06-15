"Igauņu bremze!" - šovā "Ģimene burkā" Karalkini strīdas par auto vadīšanu
Dienvidu svelme un tukši vēderi spēj sagandēt pat romantiskāko izbraucienu, un tieši to patlaban uz savas ādas izbauda Karalkini šovā "Ģimene burkā". Viņu it kā idilliskais ceļš pretim sen lolotam mērķim Itālijā ir kļuvis par nopietnu pacietības testu, kurā eļļu ugunij pielej gan vietējo šoseju specifika, gan savstarpējā rīvēšanās.
Pāris uz Itāliju devās ar visai konkrētu nodomu – lūkot īpašumus Toskānā, lai nākotnē tur uzsāktu jaunu dzīves posmu. Tomēr realitāte liek pārvērtēt plānus, un Vendija neslēpj savas šaubas: "Es nezinu, vai es varētu aizbraukt no Latvijas. Es jau tikko izbraucu ārā no Latvijas, man jau gribas atpakaļ, tāpēc nezinu, vai es varētu pārcelties uz dzīvi citā valstī pavisam."
Lai izvēdinātu galvu un patvertos no nogurdinošā karstuma, Vendija ierosina meklēt kādu ēstuvīti ēnā. Viņa neslēpj, ka izsalkums tieši ietekmē gan viņas, gan meitas omu. Tikmēr Pāvelam braukšana pa vietējiem ceļiem sagādā pamatīgu stresu, ko viņš pats komentē šādi: "Itālijas ceļi ir baigi interesanti – īpaši pilsētā, jo tie ir baigi šauri. Itālijas ciematā braukt baigi grūti, tāpēc ka divām mašīnām vietas gandrīz nav. Bija vietas, kur vispār bija luksofori, kur posmā var tikai vienā virzienā braukt. Divas mašīnas tur nekā netiek!"
Kamēr sieva priecājas par ainaviski līkumotajiem ceļiem, auto jau ir sasniedzis kādu mazpilsētu. Plānoto pusdienu pauzi apgrūtina fakts, ka visas stāvvietas un ceļmalas ir pārpildītas. Salonā sāk virmot spriedze, un Vendija situāciju skaidro ar vīra nespēju kontrolēt savas fiziskās vajadzības: "Pāvelam atkal ir karsti, un es domāju, ka viņam, tāpat kā man un Viktorijai – viņš nesaprot, ka ir badā, un tāpēc ir nervozāks. Viņš vienkārši neprot ieklausīties savā organismā un ķermenī!" Strīda kulminācija aizsākas brīdī, kad Vendija pēdējā sekundē pamana stāvlaukumu aiz krūmiem. Tas izsauc Pāvela aizkaitinājumu, kurš nosaka: "Smieklīga tu esi!" Sieva tūdaļ ar pretjautājumu: "Tu esi smieklīgs! Tu zini, kur tagad brauc?"
Kā vēlāk skaidro Pāvels, savlaicīga navigācija no līdzbraucējas puses esot izpalikusi – norādes dotas mirklī, kad manevru tehniski vairs nav bijis iespējams veikt. Tāpēc viņam nākas mērot ceļu uz priekšu, lai atrastu vietu apgriešanās manevram. Kad Vendija iesaka noparkoties pie kāda objekta, cerībā, ka tur būs kur paēst, Pāvels asi reaģē: "Šeit nav nekā! Neredzi?" pēc tam piebilstot, ka tā ir privātmāja. Dāma gan nepiekāpjas, apgalvojot, ka stāvvietu pamanījusi laikus, un vēlāk aizkadrā nesaudzīgi salīdzina vīra reakcijas ātrumu: "Man ir tāda sajūta, ka pie stūres ir igauņu bremze! Es par vēlu esot pateikusi, ka tur ir stāvvieta. Es pirms stāvvietas to pateicu!"
Viņa turpina vīru kaitināt ar jautājumiem par to, cik tālu viņš plāno braukt, lai gan objektīvi skatoties – viņas norāde tiešām bija novēlota. Pāvels, vēloties pārtraukt tukšas diskusijas, stingrā tonī pieprasa lēmumu: "Ko mēs darām?" Kad Vendija turpina taisnoties, viņš jautājumu atkārto jau krietni skaļāk. Visbeidzot tiek nolemts griezties atpakaļ, taču te pieslēdzas nākamā problēma – navigācija vairs nedarbojas. Pāvels paskaidro, ka sistēma "uzkārusies", jo mērķim jau sen pabraukts garām, un dusmās pamet auto, aizcirzdams durvis. Vendija vien nosaka: "Neizsit lūdzu stiklu!" Pēc emociju uzplūda Pāvels tomēr sēžas atpakaļ pie stūres un stūrē ēstuves virzienā, lai gan bažas par brīvu vietu mašīnai joprojām saglabājas. Vēlāk viņš neslēpj savu impulsīvo dabu: "Jā, esmu spridzinošs! Man raksturs tāds ir spridzinošs, bet es ļoti ātri arī atzīstos, ko nevar pateikt par Vendiju. Nu, tās ir principā mūsu lietas. Mēs varam strīdēties un gandrīz uzreiz nomierināties, tāpēc ka tā ir tīri dzīve. Tā ir dzīve – tas nav nekāds skandāls, vienkārši ģimenes strīds."
Rezumējot notikušo, Vendija secina, ka stūrgalvīga taisnības pierādīšana konfliktā ir bezjēdzīga, jo tādā režīmā neviens otru nedzird. Viņas recepte līdzīgām situācijām ir īslaicīga klusēšana un emociju dzesēšana, lai vēlāk problēmu izrunātu mierīgi un konstruktīvi.