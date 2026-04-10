Šova "Ģimene burkā" dalībniece Vendija Karalkina negaidīti saņem bildinājumu no pavisam sveša cilvēka
Dalība Gulbenes tirdziņā realitātes šova “Ģimene burkā” dalībniecei Vendijai Karalkinai izvērtās par savādu un diezgan mulsinošu piedzīvojumu.
Kamēr laulātais draugs uz brīdi bija devies prom, sievietei uzmācās kāds iereibis kungs, kura rīcība kļuva aizvien nekaunīgāka. Svešinieks neaprobežojās tikai ar tukšām pļāpām vai darba piedāvājumiem; viņš pārgāja pie atklātas bildināšanas un solījumiem nodrošināt greznu dzīvi.
Pāvela prombūtnes laikā pie tirdzniecības vietas piestāja nezināms vīrietis, kuram šķita, ka Vendija ir kaut kur redzēta. Viņa sākotnējā versija bija raidījums "Slavenības. Bez filtra", taču tirgotāja viņu izlaboja, norādot uz savu dalību projektā "Ģimene burkā". Apstiprinājis savas aizdomas, kungs neskopojās ar uzslavām: "Jā, tur es tevi redzēju! Baigi forši izskatījies!" Tomēr Vendijai šī interese nepavisam nešķita glaimojoša, par ko liecināja viņas vēlākais komentārs: “Ak, tu dieniņ... Šitais slīpais džeks, ko viņš man te līmējās klāt? No viņa nes pa gabalu! Es tikko sajūtu alkohola smaku, tā viss!”
Svešinieks nolēma piedāvāt darbu mežistrādes sfērā Vendijas vīram. Redzot sievietes skepsi, viņš kļuva aizskarts un ironizēja: "Nepatīk, ja? Skatos, viņam daudz ko nepatīk strādāt." Vendija tomēr vēlējās precizēt darba specifiku, uz ko saņēma visai skarbu izklāstu par karjeras kāpnēm: “Bet, nu, nopietni, ja pastrādās pie manis – no sākuma jāpastrādā par zarnesi, tad viņam iedošu zāģi, lai pastrādā ar zāģi. Pēc tam jau viņš tiks uz traktoru.” Pats Pāvels vēlāk skaidroja, ka šāda nodarbe viņam nav piemērota veselības dēļ. Darbs gaterī uz auksta betona viņam jau iepriekš izraisījis nopietnus ekstremitāšu apsaldējumus, kas liek par sevi manīt pat vasarā. Neskatoties uz pieaugošo iekšējo diskomfortu, Vendija aicināja vīrieti atgriezties vēlāk un runāt ar Pāvelu personīgi, pati pie sevis prātojot: "Kā lai no viņa tagad tiek vaļā, lai nebūtu rupji un ar fizisku spēku?"
Uzmācīgais kungs sāka identificēties ar saimniecības darbu, nosaucot to par "mūsu" tirgošanos. Uz Vendijas neizpratni viņš atbildēja ar kārtējo komplimentu: "Jā, un uzplaukstoša sieviete, kura dzīvo Gulbenē, vot, to es saprotu!" Tikmēr Pāvels saglabāja mieru, norādot, ka neplāno cīnīties par sievieti, kura pati vēlētos aiziet: “Ko man izdarīt, ja manis tur nebija? Kad es atbraucu, viņa tur nav – ko es varu? Kauties ar gaisu? Nē! Runāt ar gaisu? Nu, arī nē! Par ko tur runāt vispār?”
Kad svešinieks sāka stādīt Vendiju priekšā citiem kā "zvaigzni" un kāds pajautāja, vai viņa ir vīrieša jaunā sieva, dāma pielika punktu spekulācijām: "Nē, nē, nē, paldies! Es esmu precējusies. Viss, pietiek!" Neraugoties uz atteikumu, vīrietis turpināja solīt "zelta kalnus", apgalvojot, ka ir tikko šķīries un spēs viņu uzturēt: "Ja tavs vīrs neatrod darbu, tu nāc man par sievu! Eu, zini, ko? Es tevi uzturēšu! Es tikko izšķīros no sievas!" Vendija par šādu perspektīvu tikai pasmējās, uzsverot, ka viņas aktīvajai dabai dīkdienība nozīmētu "nāvi". Kad kungs pieminēja kopīgus ceļojumus, viņa atgādināja par būtisko: "Jā, maza nianse pietrūkst – mīlestība!"