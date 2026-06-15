“Kapteinis paliek uz kuģa”: Kristīne Lagarda paziņo, ka neatstās ECB prezidentes amatu
Eiropas Centrālās bankas (ECB) prezidente Kristīne Lagarda pirmdien paziņoja, ka viņa paliks savā amatā, lai nodrošinātu cenu stabilitāti, ko ietekmējusi karadarbība Tuvajos Austrumos.
"Man ir pienākuma apziņa, un es uzskatu, ka gadījumā, ja uznāk vētra, kapteinis paliek uz kuģa. Tāpēc Eiropas Centrālās bankas kapteine paliek uz kuģa," intervijā radiostacijai "France Culture" sacīja Lagarda.
Laikraksts "Financial Times", atsaucoties uz anonīmu avotu, februārī ziņoja, ka Lagarda varētu atstāt amatu pirms 2027. gada oktobra, kad beigsies viņas pilnvaru termiņš, lai lemšanā par viņas pēcteci varētu piedalīties pašreizējais Francijas prezidents Emanuels Makrons, kura pilnvaru termiņš beigsies nākamgad maijā. Izskanējušas bažas, ka Francijas prezidenta vēlēšanās varētu uzvarēt galēji labējo kandidāts.
Lagarda "Financial Times" ziņoto pirmdien atteicās komentēt.
"Mani apsvērumi februārī bija konkrētā situācijā," kad inflācija bija tuvu ECB noteiktajam 2% mērķrādītājam un "tuvojās digitālā eiro ieviešanas apstiprināšana," teica Lagarda.
"Tāpēc es varēju sev ar zināmu pārliecību teikt, ka uzdevums ir izpildīts, man ir 70 gadi un galu galā es varētu pensionēties nedaudz agrāk, nekā plānots," viņa sacīja.
ECB pagājušajā nedēļā, reaģējot uz inflācijas kāpumu, paaugstināja procentu likmes.
"Mans pienākums ir izpildīt uzdevumu - nodrošināt cenu stabilitāti -, un šobrīd tieši tas virza manu rīcību," uzsvēra Lagarda.