"Ģimene burkā" dalībniece Vendija Karalkina liek noprast, ka neuztur kontaktu ar saviem četriem vecākajiem bērniem
Realitātes šova "Ģimene burkā" dalībniece Vendija Karalkina reaģējusi uz sabiedrības minējumiem saistībā ar viņas vecākajām atvasēm. Kamēr digitālajā vidē nerimst diskusijas par to, kur palikuši viņas pārējie bērni, Vendija mājīgā gaisotnē pie kamīna nolēmusi viest skaidrību.
Lai gan ģimenes ikdiena rit mierīgi, Vendiju māc pārdomas, kuras viņa uztic savam laulātajam draugam: "Man ir sakrājies! Es gribu parunāt ar Pāvelu par vienu lietu, kur es zinu, viņš neiedziļinās un tā ļoti neiespringst uz to, bet es gribu ar viņu parunāt un pateikt!" Sekotāju interese par Karalkinu privāto dzīvi ir milzīga. Vendija neslēpj, ka pamana sociālajos tīklos rakstīto, taču parasti tajā neiesaistās. Viņa vīram skaidro situāciju: "Visiem interesē – nez, kur ir viņas vecākie bērni, ka viņi nav redzami un nav informācija par viņiem?"
Kāds īpaši drosmīgs interneta lietotājs pat devies uz Vendijas personīgo profilu, vaicājot, kāpēc bērni nevēlas kontaktēties ar māti. "Uz šo komentāru es nevarēju neatbildēt, jo cilvēks ir ielīdis manā privātajā lapā. Viņa nav man ne pievienota draugos, neko, bet viņa atļaujās ienākt manā teritorijā un būt nepieklājīga!" saka Vendija. Reaģējot uz pārmetumiem, ka viņas bērni esot kaut kur pamesti, Vendija uzskaita savas atvases: "Man ir pieci bērni! No viņiem nepilngadīga – bērns, kas dzīvo ar mums kopā, ir Viktorija. Pastarīte, mazā meitenīte."
Pārējie četri bērni ir pilngadīgi – meitām ir 34, 31 un 21 gads, savukārt dēlam ir 25. Tā kā viņi visi uzsākuši savu patstāvīgu dzīvi, Vendija uzskata, ka viņai nav tiesību publiski iztirzāt viņu gaitas: "Tie ir pieauguši cilvēki, kuriem ir tiesības negribēt, lai es publiskoju par viņiem informāciju, kas ir viņu dzīve."
Jautājums par pašreizējo saikni ar bērniem Vendijai ir smags, un viņa īsi nosaka: "Neuzdod tādu jautājumu!" Lai gan vēl nesen izskatījās, ka attiecības ar dēlu uzlabojas un viņa sapnis par satikšanos piepildīsies, šobrīd iestājies klusums. Par pēdējo sarunu ar dēlu viņa stāsta: "Man bija atsākusies tā komunikācija un viss it kā, bija okey. Jā, viņš atteicās filmēties, un es teicu: "Nu, es respektēju tavu viedokli!" Viņš teica: "Paldies, ka tu cieni un respektē manu lēmumu." Un viss!"