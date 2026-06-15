Atrasti ar Rēzeknes novadā notriekto dronu iespējami saistīti "priekšmetu fragmenti".
Sabiedrība
Šodien 14:24
Rēzeknes novadā atrasti iespējamie NATO notriektā drona fragmenti
Pagājušajā svētdienā atrasti "priekšmetu fragmenti", kas, iespējams, ir saistīti ar 8. jūnijā NATO iznīcinātāju notriekto dronu Rēzeknes novadā.
Patlaban turpinās atrasto fragmentu analizēšana, noskaidroja Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS).
Zināms, ka par konkrēto 8. jūnija drona incidentu sākts kriminālprocess, kurš patlaban ir izmeklēšanā Valsts drošības dienestā.
Drona notriekšana notikusi pirmo reizi, kopš Latvijas gaisa telpā tiek fiksēti no ārzemēm ielidojuši droni.