"Ģimene burkā" dalībniece Vendija Karalkina nāk klajā ar paziņojumu visiem, kuri uzskata, ka viņa tur vīru "zem tupeles"
Realitātes šova "Ģimene burkā" dalībnieki Vendija un Pāvels Karalkini kliedē mītus par savstarpējām attiecībām un lomu sadalījumu. Lai gan no malas varētu šķist, ka sieva stingri kontrolē katru vīra soli, pāris skaidro, ka televīzijas ekrānos redzamais ir tikai virspusējs priekšstats.
Saimniekojot savā īpašumā, pāris nodarbojas ar dārza labiekārtošanu – kamēr Vendija pārkārto kompostu, Pāvels labo atkritumu tvertnes norobežojumu. Kad darba procesā salūst šīfera plāksne, Vendija ironiski pavelk vīru uz zobu, atsaucoties uz skatītāju biežajiem pārmetumiem: "Nabadziņš, tu tikai nepārstrādājies! Tev taču sieva atkal gan jau atkal ir izdomājusi jaunus darbus un moka tevi. Iedomājies? Brīvdiena, nav jāiet uz darbu, un tev ir jāstrādā!"
Šāda ironija sakņojas sociālo tīklu komentāros, kuros Pāvels tiek portretēts kā upuris. Vendija atzīst, ka vīra klusā daba un valodas rada aplamu iespaidu: "Par cik tev ir bišķiņ problēmas ar to, ka tu nevari tik ātri un daudz izteikties, kad visu pārsvarā runāju es un aizpildu klusuma brīžus, tad cilvēkiem rodas iespaids, ka tu tāds mazais kājslauķis, kuru visu laiku sieva noliek. Viņi jau nezina, kā ir īstenībā. Vienkārši, nu, tas, ka mēs ikdienā ar tevi tavā dzimtajā valodā kontaktējamies, tas visu pavērš pavisam savādāk realitātē."
Pāvels neslēpj sašutumu par publisko tēlu, kas neatbilst viņa būtībai: "Man jau besī, kad to teica b*in cilvēki!" Savukārt Vendija pauž nožēlu par vīra nepareizo interpretāciju, uzsverot, ka viņu laulībā valda harmonija: "Man ir mazliet skumīgi par to, ka Pāvelu redz tādā gaismā. Viņš tāds nav! Ja viņš būtu nelaimīgs, tad to, pirmkārt, jau viņa vecāki redzētu. Nu, nē...nu, tad mums nebūtu tik labi kopā un tad nebūtu tāda saskaņa ģimenē."
Analizējot konkrētas situācijas, piemēram, fizisku kontaktu diskusiju laikā, Vendija skaidro, ka rokas uzlikšana vīram nav apklusināšanas taktika, kā to domā komentētāji: "Lai tu, nedod Dievs, nepateiktu kaut ko, ko es negribu, lai tu pateiktu!" Patiesībā tas esot iepriekš norunāts žests savstarpējam mieram: "Jā, mēs norunājām, ka man ik pa brīdim ir svarīgi just tavu roku un tev ir svarīgi manu roku just, tāpēc mēs ik pa laikam uzliekam, lai justu viens otra atbalstu. ‘Speciālisti” to iztulko kā kontroli!" Pāvels kategoriski noraida apgalvojumus, ka tiktu komandēts, uzsverot savu patstāvību lēmumu pieņemšanā: "Viņi teica, ka tu komandē mani. Nu, b*in, tā nav! Es daru to, ko vajag darīt un ko es uzskatu, ka to vajag izdarīt!"