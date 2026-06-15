Ar “Skroderdienām Silmačos” un vasaras garšām “Origo” ieskandina Jāņus
Tirdzniecības centrā “Origo” aizvadīts lustīgs ielīgošanas pasākums, kas pulcēja apmeklētājus, lai kopīgi ieskandinātu vasaras saulgriežu tuvošanos un iejustos Līgo un ...
FOTO: “Origo” ielīgo Jāņus kopā ar “Skroderdienu Silmačos” aktieriem
Tirdzniecības centrā “Origo” aizvadīts lustīgs ielīgošanas pasākums, kas pulcēja apmeklētājus, lai kopīgi ieskandinātu vasaras saulgriežu tuvošanos un iejustos Līgo un Jāņu svētku noskaņās.
Pasākuma īpašo gaisotni veidoja iespēja satikt sabiedrībā iemīļotus izrādes “Skroderdienas Silmačos” aktierus – Annu Klēveri, Ievu Pļavnieci, Lauri Subatnieku, Rolandu Beķeri, Emīliju Ploni, Uga Gundaru, Sandu Dejus, Alisi Dzeni, Elīnu Hanzenu, Aldi Siliņu, Samiru Adgezalovu, Agnesi Zeltiņu, Eduardu Johansonu, Kristianu Kareļinu, Emīlu Kivlenieku, kā arī izrādes režisoru Gundaru Silakaktiņu. Kopā ar skatītājiem mākslinieki iesaistījās sadziedāšanās brīžos un izpildīja izrādes fragmentu “Zaļā krūze”.
Papildus kultūras programmai apmeklētāji varēja izbaudīt arī daudzveidīgas t/c “Origo” veikalu sarūpētas aktivitātes, kas radīja īstu svētku sajūtu. Interesentiem bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, kā arī baudīt vasarīgas garšas – “Costa Coffee” piedāvāto Velvetino aukstās kafijas degustāciju un veikala “Lāči” sarūpētos gardumus.
Tirdzniecības centrs “Origo” ir ne tikai iepirkšanās vieta, bet arī atvērta un iekļaujoša pilsētvides telpa, kur ikdienas vajadzības savijas ar kultūras pieredzi un pilsētas dzīves ritmu. Kā apmeklētākais tirdzniecības centrs Rīgas centrā “Origo” ieņem būtisku lomu pilsētas ikdienas kustībā un attīstībā, tāpēc kļūst arvien svarīgāk attīstīt daudzveidīgu un kvalitatīvu piedāvājumu, kas papildina pilsētvides pieredzi un atbilst dažādām apmeklētāju vajadzībām,” norāda “Linstow Baltic” un tirdzniecības centra “Origo” komercdirektore Evija Majevska.
Ikviens aicināts vēl pirms svētkiem iejusties vasaras saulgriežu gaidīšanas noskaņās un līdz 23. jūnijam apskatīt fotoizstādi “Silmaču laiks: tēli un raksturi”. Fotogrāfes Ievas Romaško iemūžinātie izrādes tēlu portreti atklāj Silmaču māju siltumu un raksturu daudzveidību, ļaujot sajust latvisko tradīciju klātbūtni un Jāņu laika noskaņu mūsdienīgā pilsētvidē pašā Rīgas centrā.
Kā uzsver izrādes un izstādes veidotāji: “Latviešiem nav otras tādas lugas kā Rūdolfa Blaumaņa “Skroderdienas Silmačos”, kas būtu izpelnījusies tik nedalītu cilvēku mīlestību. To no paaudzes paaudzē nodod gan skatītāji, gan mākslinieki, radot piederības un stipru sakņu sajūtu. Silmaču pasaules atklāsme šodienas pilsētvidē kalpo kā atgādinājums – mūsu tradīcijas joprojām ir dzīvas un nozīmīgas.”
Tuvākās izrādes
“Skroderdienas Silmačos” iestudējums turpina savu vasaras ceļojumu pa Latviju:
• 15.06 plkst. 19.00 – VEF Kultūras pils
• 16.06 plkst. 19.00 – Ogres Kultūras centrs
• 17.06 plkst. 19.00 – Saulkrastu estrāde
• 18.06 plkst. 19.00 – Kokneses pilsdrupas
• 19.06 plkst. 19.00 – Latgales vēstniecība GORS
• 20.06 plkst. 19.00 – Šlokenbekas muižas pagalms
• 21.06 plkst. 18.00 – Skrundas estrāde
• 22.06 plkst. 18.30 – Ilūkstes estrāde
• 23.06 plkst. 19.00 – Siguldas pilsdrupu estrāde
Kā arī, tuvojoties Līgo un Jāņu svētkiem, t/c “Origo” svētku dienās mainīs darba laiku, aicinot apmeklētājus sekot līdzi darba laiku izmaiņām, lai laikus sarūpētu visu nepieciešamo svētku svinēšanai. 23. jūnijā tirdzniecības centrs būs atvērts no plkst. 10:00 līdz 19:00, savukārt 24. jūnijā tas būs slēgts.
T/c telpās esošā lielveikala “Rimi Hyper” darba laiks būs:
• 22. jūnijā no plkst. 07:00 līdz 00:00
• 23. jūnijā no plkst. 07:00 līdz 21:00
• 24. jūnijā no plkst. 11:00 līdz 00:00
Atsevišķas tirdzniecības vietas un pakalpojumu sniedzēji svētku brīvdienās strādās pēc individuāli saskaņota darba laika.