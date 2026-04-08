Liene Ušakova oficiāli maina vārdu un kaļ plānus šokējošām vizuālajām pārvērtībām
Šovā "Slavenības. Bez filtra" atgriezušies Liene un Juris Zundovski, kuru ikdienā pēdējā laikā norisinājušies dažādi pavērsieni. Lai nosvinētu jauno dzīves cēlienu un atgriešanos TV ekrānos, pāris sarīkoja tikšanos ar radiniekiem un draugiem, kuras laikā tika atklāti šokējoši jaunumi.
Sākumā Liene uzrunāja klātesošos, taujājot, vai visi ir informēti par viņas nesenajām aktivitātēm: "Es neesmu īsti informēta, cik no jums ir lietas kursā, bet jauno gadu es atklāju, pārejot vīra uzvārdā." Tomēr uzvārda maiņa bijusi tikai pirmais solis garākā jaunumu sarakstā – Liene oficiāli mainījusi arī savu vārdu. Viņa paskaidroja savu lēmumu: "Esmu ne tikai jaunā uzvārdā, bet arī esmu nomainījusi vārdu. Vēlējos, lai man būtu kaut kas starptautisks – vārds, kas vairāk piestāv man, kas rezonē ar manu dvēseli un manu stilu." Turpmāk viņa godājama kā Jesica Zundovska.
Līdztekus identitātes maiņai pāris aktīvi strādā pie sava Liepājas uzņēmuma paplašināšanas — esošais bārddziņu salons jeb barbershop tiek papildināts ar bāra zonu. Kamēr telpās notiek intensīvi remontdarbi, Jesica liek noprast par vēl kādu ambiciozu ieceri. Sieviete nolēmusi iegūt Kimas Kardašjanas cienīgu pēcpusi, kā arī apsver ribu izņemšanu, lai tiktu pie lapsenes vidukļa. Viņa stāsta: "Es vienkārši zinu, ko vajag man. Šobrīd daudz kas būs atkarīgs no tā, cik pārliecinoši runās ķirurgs. Man patīk lapseņu vidukļi. Paskatīsimies, kā man ies."
Jesicas atklātība par plānotajām vizuālajām korekcijām saņēmusi ļoti pretrunīgu vērtējumu. Kamēr apkārtējie neslēpj savu pārsteigumu un diskutē par dzirdēto, visstingrāko pozīciju ieņem viņas māte. Viņa nelokāmi iestājas par dabisku izskatu, paužot atklātu noliegumu šādām manipulācijām un bažījoties par iespējamām negatīvām sekām uz meitas veselību. Turpretī vīra Jura nostāja ir diametrāli pretēja — viņš pilnībā solidarizējas ar sievas iecerēm. Kā atklāj Jesica, Juris ne tikai morāli akceptē šīs pārmaiņas, bet ir arī apsolījis segt visas ar operācijām saistītās izmaksas. Arī paliekot divatā ar kamerām, Juris apstiprina, ka abu viedokļi par estētiku un ideālām ķermeņa aprisēm sakrīt, tādēļ viņš labprāt palīdz sievai īstenot viņas vēlmes.