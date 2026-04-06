"Sekss nav jāieplāno!" šovā "Ģimene burkā" Kohi un Zundovski spriež par fiziskas tuvības lomu attiecībās
Televīzijas projektā "Ģimene burkā" iepazītie Olga un Viesturs Kohi viesojas Liepājā, kur nolēmuši pavadīt laiku kopā ar bokseri Juri Zundovski un viņa sievu Lieni. Kopīgas maltītes laikā draudzīga tērzēšana strauji pārauga negaidīti personiskā diskusijā par jautājumiem, kurus sabiedrībā pieņemts noklusēt. Abi pāri bez aplinkiem analizēja savu privāto dzīvi, daloties visai ugunīgās atziņās.
Kurzemes apceļošanas ietvaros Kohi kopā ar domubiedriem apmeklēja kādu vietējo restorānu. Tur uzvirmoja kaislīgas debates par seksualitāti un jūtām. Liene pauda pārliecību, ka ikdienas skrējiens un nogurums padara mīlēšanos katru dienu praktiski neiespējamu: "Es pilnīgi pievienojos tiem, kas saka, ka, nu, nevar būt sekss katru dienu konstanti, jo vienkārši pa dienu tas dzīves ritms ir tik straujš, un tu reāli vienkārši esi noguris." Viņa arī neslēpa, ka pat fiziskas aktivitātes sporta zālē izsmeļ viņas enerģiju tik ļoti, ka pēc tām nepieciešams miegs, nevis darbi vai intīma tuvība.
Savukārt Viesturs uzsvēra, ka šim procesam jābūt impulsīvam, nevis kalendārā ierakstītam pienākumam: "Sekss nav jāieplāno! Tam jānotiek ir dabiski ar visu to, ka tev ir bērni, komandējumi, darbs, dažādas citas lietas, es esmu atbalstītājs tam, ka tam ir jānotiek dabiski emociju iespaidā, ne pēc saraksta." Olga oponēja viedoklim par plānošanu, norādot, ka viss sākas ar noskaņojumu un mentālo sagatavošanos ilgi pirms nonākšanas guļamistabā. Viņas vārdiem runājot: "Sekss nesākas gultā un arī nebeidzas gultā! Tas jau sākas galvā un sākas daudz laicīgāk." Tāpat Olga vērsa uzmanību uz to, ka sievietēm brieduma gados libido mēdz strauji pieaugt. Uz šīs nots Liene pajokoja, ka viņas vīram būtu jābūt modram, uz ko Viesturs asprātīgi atteica, ka jau tagad ievēro piesardzību.
Sarunai turpinoties, tika skarts jautājums par mīlestības paušanas veidiem. Kad Liene vēlējās noskaidrot Viestura mīlestības valodu, viņš minēja mīlestību un mieru, piebilstot, ka viņa un sievas skatījums šajā jautājumā atšķiras. Kad Liene norādīja uz šo atbilžu teorētisko neprecizitāti, Viesturs neslēpa neizpratni: "Liene, what the fu*k? Es nezinu, kas ir tavas mīlestības valodas!" Kļuva skaidrs, ka Viesturs nav iepazinies ar psiholoģiskajiem terminiem par mīlestības valodām. Olga tomēr uzskata, ka teorijas nav tik svarīgas kā spēja atklāti sarunāties: "Man citreiz ir bail no tā, ka man nav tādu tabu tēmu. Man nav arī problēmu ar vīru izrunāt visu, ko es vēlos izrunāt, un uzdot viņam jautājumus. Sākumā viņš varbūt bija tāds nedaudz kautrīgāks tieši runāšanas jomā, bet mēs mācāmies. Man tiešām nav problēmu par to runāt!"