65 gadus vecā Sūzena Boila atklāj, ka pēc insulta zaudēja spēju runāt, un stāsta par pensionēšanās plāniem
Brīnišķīgās balss īpašniece, skotu dziedātāja Sūzena Boila atklājusi, ka nākamais būs viņas pēdējais mūzikas albums. Viņa pārcietusi smagu insultu, kas uz laiku bija atņēmis spēju runāt un dziedāt. Boila no slimības atlabusi, strādā pie jauna albuma, bet ar to plāno atvadīties no faniem un skatuves gaitām.
Sūzena Boila paziņojusi, ka nākamgad plāno noslēgt savu publisko karjeru, izdodot atvadu albumu un pieliekot punktu izcilajam ceļam, kas sākās ar viņas neaizmirstamo uzstāšanos šovā “Britain's Got Talent” 2009. gadā.
65 gadus vecā skotu dziedātāja, kuras ieraksti visā pasaulē pārdoti 25 miljonu eksemplāru tirāžā, izdevumam “Daily Star” sacīja: „Ceru, ka nākamgad izdošu atvadu albumu. Vēlos aiziet ar vērienu!”
Šis paziņojums izskanējis četrus gadus pēc pārciestā insulta, kas viņai atņēma spēju runāt un dziedāt.
Papildus karjeru noslēdzošajam mūzikas albumam Sūzena Boila atklāja, ka top arī biogrāfiska filma par viņas neparasto dzīvi. „Pašlaik notiek darbs pie mana stāsta ekranizācijas, taču pagaidām neko vairāk nevaru atklāt... Sekojiet līdzi jaunumiem,” viņa piebilda.
Sūzena Boila insultu pārcieta 2022. gadā. Pēc tā viņa vairs nespēja ne runāt, ne dziedāt, tāpēc bija spiesta iziet ilgstošu rehabilitāciju, lai atgūtu savu reiz izcilo balsi.
Sarunā ar izdevumu “The Sun” viņa pastāstīja par ilgo atveseļošanās procesu: „Neticēju, ka spēšu pieveikt tik grūtu ceļu. Es izjutu milzīgu atbalstu, cilvēki pret mani bija tik sirsnīgi.”
Sūzena Boila “Pride Of Britain” ceremonijas vakarā 2025. gada 20. oktobrī
Dziedātāja atklāja, ka intensīvi strādājusi gan ar logopēdiem, gan vokālajiem pedagogiem, lai atjaunotu savas prasmes. „Sākumā bija ļoti grūti, bet pēc dažām nedēļām mana balss pamazām sāka atgriezties,” viņa pastāstīja.
Tomēr Boila neslēpa, ka viņas balss atjaunošanās process joprojām turpinās: „Speru pavisam mazus solīšus. Ja sāc sasteigt, vari nonākt strupceļā. Pagāja krietns laiks, līdz atguvu pārliecību par sevi un savu mūziku. Bet es virzos uz priekšu. Lēnām.”
Atceroties grūto ceļu, ko nācās mērot pēc strauji iemantotās popularitātes, Boila mudinājusi televīzijas producentus sniegt lielāku atbalstu realitātes šovu dalībniekiem. „Tolaik man nebija nekāda atbalsta,” viņa sacīja “Daily Star”. „Man nav iebildumu par to runāt. Tas bija ārkārtīgi smagi. Atcerieties, es par nonācu klīnikā “The Priory”.”
Dziedātāja, kurai 2012. gadā tika diagnosticēts Aspergera sindroms, īpaši uzsvēra, cik svarīgi ir atbalstīt dalībniekus ar dažādiem neiroloģiska rakstura traucējumiem. „Es patiešām ceru, ka šiem cilvēkiem tiek sniegts nepieciešamais atbalsts. Nevienam nevajadzētu palikt bez palīdzības,” viņa piebilda.
Aspergera sindroms ir neiroloģiskās attīstības traucējums un viens no autiskā spektra paveidiem.
Sūzenas Boilas pārvērtības
Sūzenas Boilas pārvērtības.
Boila joprojām ir veiksmīgākā māksliniece, kas nākusi no šova “Britain's Got Talent”, tāpēc viņas viedoklim par dalībnieku labbūtību ir īpaša nozīme.
Arī Saimons Kauels nesen paudis nožēlu par savu attieksmi pret Boilu atlases kārtas laikā 2009. gadā. Viņš atzina, ka visa žūrija, pašu ieskaitot, pret Sūzenu izturējusies “briesmīgi”.
Mūzikas producents atcerējās bēdīgi slaveno brīdi, kad viņš un kolēģis Pīrss Morgans apmainījās skeptiskiem skatieniem, kad Sūzena uzkāpa uz skatuves, bet vēl nebija sākusi dziedāt. „No visiem skatieniem, ko atceros, ka esmu kādam veltījis, šis, iespējams, bija pats sliktākais. Arī pārējie neizturējās labāk,” podkāstā “Tales From The Celebrity Trenches” atzinās Kauels. Viņš piebilda, ka šī pieredze kļuvusi par labu mācību – nekad nedrīkst vērtēt cilvēku tikai pēc viņa ārējā izskata.
Boila uz viņa teikto reaģējusi ar sev raksturīgo cieņpilno attieksmi un izdevumam “Daily Star” sacīja: „ Šobrīd savā dzīvē jūtos patiesi laimīga. Gadu gaitā esmu sadziedējusi daudzas rētas. Tā bija mācība, ko viņš guva. Iespējams, tā mums visiem atgādināja, ka laipnība vienmēr ir pareizais ceļš.”
Pēdējā laikā Boila atkal biežāk parādās sabiedrībā. Nesen viņa piedalījusies “Cornetto” un “Irn-Bru” reklāmas kampaņās un pārsteigusi fanus.
Dziedātājai ir arī iespaidīgs slavenu atbalstītāju loks. Pagājušajā gadā Liams Galahers grupas “Oasis” koncertā viņai veltīja dziesmu “Stand By Me”. Pēc tam Boila savā “Instagram” kontā rakstīja: „Liels paldies par veltījumu, Liam Galaher. Tu ļoti iepriecināji šo veco dāmu.”
Arī Holivudas aktieris Timotijs Šalamē izrādījis simpātijas, uzdāvinot Boilai jaku, ko nēsāja filmā “Mārtijs Lieliskais”.
Atzīmējot savu 65. dzimšanas dienu, šova “Britain's Got Talent” zvaigzne laida klajā savu pirmo oficiālo suvenīru kolekciju, kuras preču cenas svārstās no 13 līdz 50 britu mārciņām. Viņa pateicās atbalstītājiem par uzticību 17 gadu garumā, raksturojot kolekcijas iznākšanu kā: „Brīnišķīgu iespēju svinēt kopā.”