NA Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks būs Butāns
Nacionālās apvienības (NA) Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Raivja Dzintara vietnieks būs Artūrs Butāns, liecina frakcijas iesniegums Saeimas Prezidijam.
Līdz šim šo amatu ieņēma Ilze Indriksone (NA), kura apstiprināta izglītības un zinātnes ministres amatā un atteicās no frakcijas priekšsēdētāja vietnieces amata pienākumiem.
NA deputāti Butānu par frakcijas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja vienbalsīgi, informē frakcija.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu priekšsēdētāja biedram papildu bāzes mēnešalgai tiek izmaksāta piemaksa par attiecīgā amata pildīšanu, piemērojot bāzes mēnešalgai koeficientu 1.
Saeimas deputāta mēnešalga 2026. gadā ir 4330 eiro pirms nodokļu nomaksas, taču katram deputātam reāli izmaksātais atalgojums var atšķirties, ņemot vērā viņa pienākumus, piemēram, lielāks atalgojums ir komisiju un frakciju vadītājiem.
Saeima šogad 28. maijā apstiprināja jauno valdību, kuru vada Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS). Jauno valdību veido "Apvienotais saraksts", NA, "Jaunā vienotība" un Zaļo un zemnieku savienība.