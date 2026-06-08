Īpašu enerģiju pasākumam piešķīra dziedātājs Ainars Bumbieris.
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Šodien 16:27
Senioru sporta spēles Saldū pulcē aktīvākos seniorus
Saldus novada svētku ietvaros 7. jūnijā Saldus stadionā valdīja sportisks azarts, smaidi un lieliska noskaņa, senioriem piedaloties sporta spēlēs “Sports un rokenrols”.
Dalībnieki pārbaudīja savas prasmes dažādās aktivitāšu stacijās – šaušanā, mešanā, veiklības uzdevumos, orientēšanās aktivitātēs, dejās un citās aizraujošās nodarbēs. Gan nopietni, gan jautri pārbaudījumi ļāva ikvienam izkustēties, gūt pozitīvas emocijas un pavadīt laiku lieliskā kompānijā.
Īpašu enerģiju pasākumam piešķīra dziedātājs Ainars Bumbieris, kurš rūpējās par pozitīvu atmosfēru un labu garastāvokli.
Pēc aktivitātēm dalībnieki pulcējās kopīgā apbalvošanā un balvu izlozē, noslēdzot dienu ar prieku, gandarījumu un jaunām atmiņām.
Saldus novada pašvaldība saka paldies visiem dalībniekiem par enerģiju, sportisko garu un pierādījumu tam, ka aktīvs dzīvesveids un prieks par kopā būšanu nav atkarīgs no vecuma.