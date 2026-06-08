Valmierā atklāta LOK jauniešu nometne „Personības akadēmija”
7. jūnijā Valmierā svinīgi tika atklāta piektā Latvijas Olimpiskās komitejas organizētā jauniešu nometne „Personības akadēmija”, kurā šogad dalību izcīnījuši 60 paši aktīvākie un mērķtiecīgākie projekta “Sporto visa klase” dalībnieki.
Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) informē, ka no 7. līdz 14. jūnijam Valmiera kļūst par vietu, kur jaunieši sastapsies ar jaunām zināšanām, neaizmirstamiem izaicinājumiem, piedzīvojumiem un, iespējams, draudzību visai dzīvei.
Valmierā atklāta LOK jauniešu nometne „Personības akadēmija”
7. jūnijā Valmierā svinīgi tika atklāta piektā Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētā jauniešu nometne „Personības akadēmija”, kurā šogad dalību izcīnījuši ...
Nometnes atklāšanas pasākumu vadīja “Radio Tev” personība Sintija Leimane. Klātesošos ar iedvesmojošām uzrunām sveica LOK prezidents Raimonds Lazdiņš, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāra vietnieks sporta un jaunatnes jautājumos Edgars Pukinsks un Valmieras novada domes priekšsēdētājs Jānis Baiks. Tāpat pasākumā piedalījās olimpiskie medaļnieki kamaniņu sportā Mārtiņš Bots un Elīna Ieva Bota, kā arī mūziķe Luīze Burmistrova. Pēc oficiālajām uzrunām jaunieši uzreiz aizvadīja pirmās komandas saliedēšanas aktivitātes un personības stundu kopā ar Gunti Jansonu.
LOK prezidents Raimonds Lazdiņš savā uzrunā jauniešiem uzsvēra: “Valmiera šajā sezonā pamatoti kļūst par Latvijas sporta galvaspilsētu, jau pēc nedēļas šeit norisināsies Latvijas Jaunatnes Olimpiāde, bet tagad mēs atklājam „Personības akadēmiju”. Ir prieks redzēt, kā aug un attīstās mūsu jaunieši, šodien mūs sagaidīja puisis, kurš piedalījās pašā pirmajā „Personības akadēmijā”. Tas apliecina šī projekta spēku un nozīmi. Vecākiem novēlu spēku un izturību, audzinot bērnus, bet jauniešiem, aktīvi apgūstiet zināšanas, sportojiet un kļūstiet par stiprām, draudzīgām un veselīgām personībām!"
Nometne ir izveidota ar mērķi aizraujošā veidā pilnveidot jauniešu personību attīstošās un sportiskās prasmes, paplašināt viņu redzesloku un veicināt savstarpējo sadarbību. Nometnes programma ir ļoti daudzpusīga, un katra no dienām tiek veltīta kādai konkrētai tēmai. Iepazīstot olimpiskās vērtības, dalībniekiem būs iespēja piedalīties medaļu darbnīcā, aizvadīt aktivitātes kopā ar skeletonistu, baudīt kino seansu par basketbola leģendām un doties ekskursijā pa Valmieru. Tāpat liels uzsvars tiks likts uz fizisko un emocionālo labsajūtu, piedāvājot jauniešiem dažādas nodarbības, stila meistarklasi, pirmās palīdzības pamatu apguvi un peldēšanas treniņu.
Neiztrūkstoša nometnes sastāvdaļa būs arī izaicinošas aktivitātes dabā. Jauniešus sagaida divu dienu laivošanas un pārgājiena piedzīvojums ar nakšņošanu kempingā, ko papildinās vērtīgas Pusaudžu resursu centra lekcijas un iedvesmojošas tikšanās ar mūziķiem un digitālā satura veidotājiem. Lai uzturētu motivāciju un iepazīstinātu ar jauniem sporta veidiem, programmā ir iekļauta tikšanās ar Ginesa rekordistu un starpkultūru nodarbība. Tāpat jaunieši varēs izmēģināt spēkus golfa meistarklasē, apmeklēs BMX muzeju un aizvadīs basketbola treniņu.
Nometnes noslēgumā īpaša uzmanība tiks pievērsta dzīves prasmju un pašapziņas attīstīšanai speciālos treniņos. Dalībnieki dosies pastaigā pa Sajūtu taku un iedvesmosies tiekoties ar pludmales volejbolistu, kurš piedalījies arī Olimpiskajās spēlēs. Krāšņā un emocijām bagātā nometne izskanēs ar dalībnieku talantu šovu un sirsnīgu noslēguma ballīti.
Nometne “Personības akadēmija” tiek īstenota pēc LOK iniciatīvas ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu, novirzot šim mērķim valsts budžeta finansējumu no „Latvijas Loto” valsts budžetā iemaksātajām dividendēm. Nometni atbalsta mazumtirdzniecības tīkls "'Rimi"', uzņēmums ''Akvedukts'', dabiskais dzeramais ūdens ''Stelpe'', sporta preču veikalu tīkls ''Sportland'' un automobiļu tirdzniecības uzņēmumu grupa ''Moller Auto'', kā arī informatīvais atbalstītājs ''Rīgas Viļņi''.