Sūzena Boila pārsteidz ar drosmīgu stila maiņu
64 gadus vecā dziedātāja Sūzena Boila pirms dažām dienām apbūra “Pride of Britain” balvu ceremonijas apmeklētājus ar savu eleganto stilu un jauno frizūru. Šādu matu sakārtojumu estrādes zvaigzne izvēlējusies pirmoreiz.
Skotu dziedātāja, kura pasaules uzmanību iemantoja 2009. gadā ar savu dalības konkursā “Britain’s Got Talent”, bija tērpusies melnā mākslīgās kažokādas apmetnī un melnbaltā līdz zemei garā kleitā ar ziedu rakstu.
Pirms trim gadiem Boila pārcieta insultu, pēc kura viņai bija grūtības runāt un dziedāt. Taču tagad dziedātāja ir atlabusi, atgriežas sabiedrības redzeslokā, kā arī plāno atsākt karjeru. Sarunā ar izdevuma “The Mirror” reportieri Sūzena uz sarkanā paklāja pastāstīja par saviem muzikālajiem nākotnes plāniem. “Ne agrāk kā nākamgad. Tad gan no manis varēs kaut ko sagaidīt,” viņa sacīja.
Sūzena Boila “Pride Of Britain” ceremonijas vakarā 2025. gada 20. oktobrī
Runājot par dalību “Pride of Britain” ceremonijā, viņa piebilda: “Šis ir ļoti svarīgs pasākums. Tas ir kā atskaites punkts. Ļoti emocionāli.”
Šā gada augustā Boila dalījās ar prieku, kad Liams Galahers koncertā Edinburgas “Murrayfield” stadionā, “Oasis” pēdējā uzstāšanās vakarā, viņai veltīja dziesmu “Stand By Me”. Pirms sākt 1997. gada hitu, mūziķis publikai sacīja: “Šis ir Sūzenai Boilai.” Vēlāk viņš publicēja melnbaltu fotogrāfiju sēriju savā “Instagram” lapā, ko parakstīja ar vārdiem: “Šis ir Sūzenai Boilai. Edinburgas trešā nakts. 12.08.25.”
No sirds aizkustinātā Boila atbildēja ar “selfiju”, kurā bija redzama tērpusies “Oasis” simbolikā. “Tu padarīji šīs vecās dāmas dienu skaistu,” viņa rakstīja, piebilstot, ka cer redzēt grupu Vemblija stadiona koncertā septembrī, lai “nedaudz uzdejotu Poznaņas deju”.
Tā ir līdzjutēju kustība, kad cilvēki uzliek rokas uz blakus stāvētāju pleciem, pagriežas ar muguru pret skatuvi vai sporta laukumu un lēkā vienā ritmā. Šī kustība kļuva populāra pateicoties Polijas futbola kluba “Lech Poznań” faniem.
Dziedātāja arī pārpublicēja Liama ierakstu savos “Instagram” stāstos. Šis veltījums Boilai noslēdza “Oasis” trīs vakaru koncertu sēriju Skotijas galvaspilsētā, kur pulcējās desmitiem tūkstošu fanu.