Sūzena Boila dzīvo itin vienkāršu dzīvi. (Foto: Flynet - Splash News/ Vida Press)

Sūzena Boila no desmit slavas gados sakrātajiem miljoniem neko nav iztērējusi

Šodien, 11. aprīlī, aprit tieši 10 gadi, kopš uz šova "Britain’s Got Talent" skatuves iemirdzējās Sūzenas Boilas zvaigzne. No parastas skotu kundzītes kļuvusi par pasaulslavenu miljonāri, Boila tagad atzīst - no sava lielā kapitāla neko daudz nav iztērējusi.