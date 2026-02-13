Intrisha ar mīļoto Viktoru.
Slavenības
Šodien 11:10
Saderinājusies digitālā satura veidotāja Intrisha
Dziedātāja, digitālā satura veidotāja un televīzijas šovu zvaigzne Intrisha likusi noprast, ka saņēmusi bildinājumu.
“Kad neesi uztaisījusi svaigu manikīru,” viņa sociālajos tīklos parakstījusi fotogrāfiju, kurā redzama kopā ar mīļoto vīrieti Viktoru un to, ka viņas zeltneša pirkstu rotā spožs gredzens.
Komentāru sadaļa daudzi veltījuši pārim sirsnīgus sveicienus.
Par jaunajām attiecībām Intrisha, kura vēl nesen meklēja mīlestību šovā "Mīla kemperī", paziņoja pērn augustā, rakstot: "Vīrieši, varat man vairs nesūtīt savas "pričindala" bildes– tagad esmu aizņemta sieviete.”